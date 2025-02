Ascolti Tv sabato 15 febbraio: Sanremo 2025 delude sul finale. Dopo aver superato i Festival di Amadeus nelle prime quattro serate, la finale sotto la guida di Carlo Conti ha subito un calo significativo, registrando circa un milione di spettatori in meno rispetto all’anno precedente. In particolare, Sanremo Start è stato visto da 13.883.000 telespettatori e il 60,5% di share, la prima parte da 15.590.000 utenti (68,8%), mentre la seconda parte ha intrattenuto 10.695.000 utenti con il 78,7% di share. Le media delle due parti in total audience, dunque, è di 13.427.000 spettatori con il 73,1% di share.

Nel 2024, la finale di Sanremo condotta da Amadeus aveva registrato 14.301.000 spettatori con un 74,1% di share, mentre nel 2023 aveva totalizzato 12.256.000 utenti con un 66% di share. La discesa rispetto allo scorso anno è evidente, soprattutto considerando che, nelle serate precedenti, Carlo Conti era riuscito a superare il “colosso Ama”. Per avere un confronto più chiaro, nella prima parte della finale, Amadeus aveva ottenuto 17,3 milioni di spettatori, mentre Conti si è fermato a 15,6 milioni. Nella seconda parte, invece, Amadeus aveva totalizzato 11,7 milioni, contro i 10,6 milioni di Conti per Sanremo 2025.

Ascolti Tv finale Sanremo 2025: i dati del 2023 e 2024, il calo improvviso di Carlo Conti

Il picco di ascolti in valori assoluti per la serata finale di Sanremo 2025 è stato registrato alle 21:41, con 16.361.000 telespettatori, mentre Clara si esibiva con “Febbre”. Per quanto riguarda share, il momento più alto è arrivato nel finale, toccando l’87% con 8 milioni di spettatori. Ma perché il Festival sotto la direzione di Carlo Conti ha avuto un calo proprio nell’ultima serata? I fattori da considerare sono diversi. Innanzitutto, i dati di Sanremo 2025 includono anche le visualizzazioni in streaming. Dopodiché, c’è da dire che la classifica finale deludente potrebbe aver inciso sull’interesse del pubblico, così come l’eccessiva linearità dello spettacolo che, con il passare delle serate, potrebbe aver convinto sempre di meno gli spettatori rispetto alle edizioni caotiche di Amadeus.

Per quanto riguarda Canale 5, nella prima serata di sabato, 15 febbraio, il film Quasi amici – Intouchables ha ottenuto 1.303.000 telespettatori e il 5,77%. Boom per il pomeriggio sanremese di Rai 1 con Sabato in diretta che ha registrato 1.879.000 (17,25%) utenti nella prima parte e 2.612.000 (21,27%) nella seconda, superando Verissimo su Canale 5. In access prime time, sempre su Rai 1, il PrimaFestival ha chiuso con ben 10.316.000 spettatori e il 48,96%.