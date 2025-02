Sono arrivati pochi minuti fa come da programma gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo 2025. In attesa della quarta serata di questa sera, quella di cover e duetti, e quindi della finalissima di domani, possiamo vedere quanti telespettatori hanno seguito lo show di ieri sera del primo canale, presentato da un applauditissimo Carlo Conti. Dopo i due risultati eccezionali di prima e seconda serata, c’era grande attesa di conoscere i dati Auditel della terza serata in cui si sono esibiti i restanti quattordici cantanti in gara (dopo i 15 della seconda serata), e alla fine i numeri non hanno deluso le attese.

Vincitore Sanremo 2025, pronostico: Olly favorito, ma Giorgia incalza/ Spunta l'ipotesi Cristicchi e Fedez

“Dunque abbiamo gli ascolti – l’annuncio di Eleonora Daniele – 59,7% di share con 10,4 milioni di telespettatori”. Renato Franco del Corriere della Sera, commenta: “E’ sceso un po’, ieri era a quasi 5 punti in più in su, ma al di là di tutto sicuramente un successo per quanto riguarda gli ascolti. Dal punto di vista dello show televisivo però qualcosa manca”.

“Rai vuole prolungare contratto di Carlo Conti”/ Scoop da Sanremo 2025 “Visti gli ascolti eccezionali...”

ASCOLTI SANREMO 2025, I DATI COMMENTATI DAI GIORNALISTI

Giordana Cristalli dell’Ansa aggiunge: “E’ stata una giornata un’abbastanza wild quella di ieri sera, mi sembra che questo Festival stia riscuotendo un bel successo, ci sono tutti gli ingredienti giusti, Conti ha accontentato tutti con una operazione trasversale, inglobando i ragazzi. Incuriosiscono anche le metamorfosi di questo Festival”. Rita Vecchio aggiunge: “Conti ha vinto, dopo 5 anni di Amadeus il rischio era alto, i numeri erano grandissimi, mentre Conti si sta difendendo benissimo, ha portato un Festival che piace e i numeri lo dimostrano”.

Sarah Toscano la sorpresa di Sanremo 2025?/ Il web: "Sta migliorando", ma look bocciato

Alvaro Moretti: “Prova che è stata super superata, con momenti che passeranno alla storia della tv italiana. Conti ha voluto essere il normalizzatore? Forse sì, ma questi ascolti dimostrano che il format Sanremo funziona. Conti ha un contratto anche per l’anno prossimo, la conferma ce l’ha avuta, sorprendendo lui stesso forse”.

ASCOLTI SANREMO 2025, I DATI DEL 2024 E DEL 2023

E ancora: “C’era il rischio di un inciampo ma non c’è stato ed è stato un salto in alto”. Sanremo quindi piace, e piace molto soprattutto ai giovani: “Il Festival ha un grande futuro perchè ha la gente del futuro – aggiunge ancora Moretti – si godono un Festival anni ’70 e lo citando gente come Gue e Shablo”.

Per meglio comprendere il dato degli ascolti della terza serata del Sanremo 2025, si possono rileggere i dati del 2024, quando la terza serata aveva totalizzato 10 milioni di telespettatori (quindi 400mila in meno ma l’anno scorso non si contavano i dati streaming), ma con uno share maggiore 60,1%, ricordiamo sempre con un orario più lungo. Nel 2023, invece, la terza serata era stata vista da 9,2 milioni con il 57,6% di share, quindi un dato peggiore. Il festival di Sanremo 2025, come detto già dai giornalisti, si conferma quindi un grande successo, con la conferma dello spauracchio del paragone con il Sanremo di Amadeus. Da segnalare infine i dati nel dettaglio: per Sanremo Start, 12.649.000 (share 52,06%), per la prima parte, 13.360.000 (share 59.82%, e infine la seconda parte con 6.484.000 (share 59.21%).