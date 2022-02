Ascolti tv seconda serata Sanremo 2022: 55.8% share/ E’ il record dal 2001 ad oggi

Gli ascolti tv del Festival di Sanremo 2022 registrano ancora numeri da record. Dopo una serata d’esordio con 10 milioni e 911mila telespettatori, per il 54.7 per cento di share, nella puntata di ieri si è andati addirittura oltre, visto che a guardare la kermesse musicale sono stati in 11 milioni e 320mila, pari al 55.8 per cento di share. Se qualcuno ipotizzava un calo di ascolti per la tripletta di Amadeus al Festival, si è dovuto quindi ricredere, visto che i dati relativi ai telespettatori, pur non essendoci di fatto concorrenza sugli altri canali (ma è ormai una prassi durante Sanremo), sono davvero da urlo.

La prima parte della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, dalle ore 21:29 alle ore 23:33 è stata seguita da 13.572.000 spettatori con il 55,3% di share, mentre la seconda, quella dalle 23.38 alle 00.50, è stata seguita da 7.307.000 spettatori con il 57,4% di share. Si tratta, come sottolinea il Corriere della Sera, dell’ascolto più alto della seconda puntata dal 2001 ad oggi, e ai livelli del Festival del 2013 condotto da Fabio Fazio (11 milioni e 330mila spettatori).

ASCOLTI TV SECONDA SERATA SANREMO 2022: SOLO RAFFAELLA CARRA’ FECE MEGLIO IN TERMINI DI ASCOLTI

Per rendere ancora più l’idea del grande successo del Sanremo 2022, il raffronto con la seconda puntata della scorsa edizione, che era stata vista in media da 7 milioni 586 mila spettatori per il 42,1% di share, con una prima parte vista da 10 milioni e 113 mila spettatori (41,2% di share) e una seconda da 3 milioni 966 mila (45,7% di share).

Il record assoluto di share per la seconda puntata lo si deve all’edizione del lontano 1995, praticamente un’altra epoca per la televisione. In quell’occasione il Festival condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll, raggiunse addirittura il 65.4 per cento di share. Mentre, per trovare una seconda puntata con più ascolti assoluti bisogna tornare indietro al 2002, quando la seconda serata del Festival condotto da Raffaella Carrà raggiunse ben 15.647.000 spettatori, seppur con uno share minore, pari al 51.47 per cento.

