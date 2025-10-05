Ascolti tv Tu sì que vales fa il pieno di spettatori: Rai1 battuta, Ballando con le stelle affossato e prime time conquistato dal talent.

Ascolti tv Tu sì que vales, meglio del GF con il 26,8% di share

Tu sì que vales ha battuto Ballando con le stelle decretandosi come lo show più visto del prime time. I numeri sono pazzeschi, dato che ha superato di gran lunga anche il Grande Fratello 2025 con il 26,8% di share per un totale di 3.933.000 spettatori. Certo, ha affossato Ballando ma per poco, dato che anche il talent di Milly Carlucci ha tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori con il 25,7% di share.

Durante la serata spunta un altro dato: Dalle ore 21.30 fino a mezzanotte inoltrata i due programmi si sono sovrapposti, eppure Tu sì que vales ha trionfato comunque riaffermando il 26,8% di share. Si piazza anche su La7 “In altre parole” che arriva terzo con il 6,7% di share per la prima parte della trasmissione. In ogni caso il programma di Canale 5 ha lasciato tutti senza parole con la giuria composta da Rudy Zerbi, Paolo Bonolis, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto pronti a dare un giudizio sulle esibizioni particolari dei concorrenti.

Ascolti tv Tu sì que vales, gli altri canali

Quello che funziona di Tu sì que vales è senza dubbio il ritmo ma anche la presenza di giudici importanti come Maria De Filippi e un format incredibilmente godibile sotto ogni punto di vista. Delusione invece per Rai1 che nonostante la presenza di Barbara d’Urso ha ottenuto meno spettatori pur guadagnando uno share migliore rispetto alla scorsa settimana. Per il resto, abbiamo L’era glaciale 2 – Il disgelo su Italia 1 con il 3.8%, Omicidi a Mystery Island su Rai 2 che si è portata a casa uno share del 3.2%, Sapiens – Un Solo Pianeta con il 2.8% su Rai 3 e un NOVE sorprendente, che guadagna il 2.9% con Accordi & Disaccordi.