Ascolti tv venerdì 13 maggio 2022/ L’Isola dei Famosi cresce negli ascolti e…

A conquistare gli ascolti nel prime time della giornata di ieri 13 maggio 2022 è stato l’Isola dei Famosi. Il reality ha battuto il programma The band condotto da Carlo Conti. L’Isola dei Famosi continua a macinare consensi e ascolti tv tanto che in queste ultime settimane è continuato a crescere in percentuale. Merito non solo del cast ma anche del feeling che è nato tra la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. A sintonizzarsi sulla rete ammiraglia Mediaset per assistere alla puntata che ha decretato l’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni e la caduta delle maschere di Estefania Bernal e Roger Balduino sono stati 2.388.000 spettatori con uno share complessivo del 19%. Un risultato importante che ha permesso a Ilary Blasi di battere la concorrenza rimasta ferma a 2.077.000 spettatori e il 13.3% di share.

Su Rai2 N.C.I.S. è stato seguito da 1.273.000 spettatori, con il 6.5% di share, mentre N.C.I.S. Hawai ha fatto registrare 840.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Italia1 il film Rocky V ha intrattenuto 809.000 spettatori per uno share complessivo del 4.5%. Su Rai3 Germinal è stato seguito da 459.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.215.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 Propaganda Live ha interessato 796.000 spettatori pari al 5.5% di share.

La vittoria negli ascolti tv di venerdì 13 maggio 2022 dell’Isola dei Famosi è l’ulteriore conferma che il nuovo programma di Rai uno The Band presentato come un’innovazione nel palinsesto non piace al pubblico. Il format non funziona anche se in conferenza stampa Carlo Conti aveva già messo le mani avanti definendolo un esperimento televisivo. I numeri degli ascolti tv portati a casa in queste settimane etichettano il programma come un vero flop. Il primo ad ammetterlo, anche settimana scorsa, era stato Carlo Conti, che via social, aveva ironizzato postando una storia con la musica “bisogna saper perdere”. Anche nella serata di ieri, Isola dei famosi 2022 negli ascolti tv ha avuto la meglio e Ilary Blasi con tutta la squadra del reality di Canale 5 ha vinto la serata. Va detto: ascolti non troppo esaltanti neppure per l’Isola dei famosi 2022, nonostante questa edizione sia parecchio piacevole e divertente.

Dopo aver sentito puzza di flop, con il programma di Rai 1 di Carlo Conti che incassa ascolti tv totalmente da dimenticare, in quel di Canale 5 hanno deciso di andare avanti con l’Isola dei Famosi al venerdì sera e hanno preso una saggia decisione visto che, seppur con ascolti tv al ribasso, il reality di Ilary Blasi riesce comunque a vincere facile su Rai 1 come è successo anche nella serata del 13 maggio 2022. Dopo una doppietta speciale con l’Eurovision Song Contest, la Rai in attesa della finalissima si deve accontentare di un ascolto davvero basso per il programma The Band. Un format che a quanto pare, nonostante i piccoli cambiamenti in corsa, non ha funzionato.













