Gli Ascolti Tv di venerdì, 28 febbraio, hanno visto trionfare a mani basse Rai 1. Per quanto riguarda la prima serata, ha vinto The Voice Senior, ottenendo 3.570.000 telespettatori con uno share del 22,43%. Dei risultati veramente notevoli, che collocano il talent show condotto da Antonella Clerici come uno dei programmi di punta del prime time di Rai 1, complice anche la simpatia dei quattro coach: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino. D’altro canto, continua a non decollare la nuova fiction di Canale 5 “Le onde del passato”, raggiungendo solamente 2.277.000 utenti e il 13,70% di share.

Da segnalare il film Io sono vendetta – I Am Wrath su Italia 1, che ha intrattenuto 1.423.000 spettatori con il 7,73% di share. Bene anche Quarto Grado (Rete 4) con 1.348.000 utenti e il 9,45% di share. Stabile Propaganda Live (La7) con 1.089.000 utenti e il 7,59% di share. Infine, ottimi risultati anche per Fratelli di Crozza sul Nove, che ha coinvolto 1.018.000 telespettatori e il 5,59% di share. Dopodiché, prevedibilmente, Rai 1 ha sbancato anche nell’access prime time di venerdì, 28 febbraio 2025.

Ascolti Tv venerdì 28 febbraio 2025: calo Affari Tuoi, male Avanti un Altro

Prima di tutto, Cinque Minuti su Rai 1 ha ottenuto 4.484.000 spettatori e il 22,82% di share. A seguire, Affari Tuoi ha fatto nuovamente grandi ascolti, pur ottenendo un piccolo calo rispetto al solito. Il game show condotto da Stefano De Martino ha raggiunto 5.387.000 telespettatori e il 26,44% di share. Niente da fare per Striscia la Notizia, che ha portato a Canale 5 solamente 2.690.000 telespettatori e uno share del 13,22%. Stabili, invece, su Rai 3 Il cavallo e la torre con 1.195.000 utenti (5,93%) e Un posto al sole con 1.545.000 spettatori e il 7,54% di share.

A preoccupare Canale 5, ora, è anche la fascia preserale. Avanti un Altro con Paolo Bonolis continua a scendere, rischiando di andare persino sotto i 3 milioni e venendo asfaltato completamente dalla concorrenza. Il quiz ha infatti coinvolto 2.016.000 telespettatori (15,71%) nella prima parte e 3.047.000 utenti con il 19,13% di share nella seconda. D’altro canto, su Rai 1 L’Eredità ha intrattenuto 3.276.000 utenti (23,77%) nella prima parte e 4.548.000 (27,04%) nel gioco. Molto bene Canale 5 negli ascolti tv del primo pomeriggio con Uomini e donne, che ha coinvolto 2.548.000 utenti (24,25%), e Amici di Maria De Filippi, che ha intrattenuto 1.570.000 spettatori (17,82%).