Torna anche oggi Storie Italiane speciale Sanremo 2025 e anche per la giornata odierna sono stati comunicati in diretta i dati degli ascolti tv per la seconda serata del Festival, quella appunto in diretta ieri sera, 12 febbraio 2025. La prima puntata è stata vista da più di 12 milioni di telespettatori con uno share del 65%, un risultato straordinario tenendo conto che ha totalizzato circa due milioni di spettatori in più rispetto alla prima puntata del Sanremo 2024 di Amadeus, già da record.

Simone Cristicchi: “Polemica con Amadeus? Ho parlato di disagio perchè…”/ Poi ‘glissa’ su Selvaggia Lucarelli

Da ricordare che però quest’anno l’audience tiene conto del total device, ovvero, di tutti gli ascolti streaming quindi tramite il sito ufficiale di RaiPlay o l’applicazione ufficiale della televisione pubblica. Eleonora Daniele ha quindi dato il grande annuncio in diretta con gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2025: “11,7 milioni di spettatori con il 64,5 per cento di share”.

Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio polemizza sulle canzoni: "Troppi autori"/ Carlo Conti imbarazzato

ASCOLTI SANREMO 2025, 52 MILIONI DI INTERAZIONI SUI SOCIAL

E ancora: “La seconda serata dell’anno scorso era al 60,1 per cento di share con 10,3 milioni di spettatori”, quindi un altro risultato eccezionale tenendo conto che lo share è superiore anche di due anni fa, inoltre lo share vale di più perchè la puntata è stata più corta del 2024 e del 2023: “Un risultato eccezionale” commentato in studio.

Carlo Conti ha segnalato che le interazioni social sono state ben 52 milioni dopo la prima serata di Sanremo 2025, e il dato sarà ovviamente aumentato dopo la serata di ieri. “Per una seconda serata del Festival – commenta una giornalista in diretta con Storie Italiane dall’Ariston – è un risultato eccezionale, nella seconda serata c’è sempre un calo fisiologico solitamente, nella prima c’è hype e attesa, quindi è un dato eccezionale. Il ritmo che Carlo Conti riesce a dare la serata è il segreto del suo successo e dimostra che non c’è bisogno di andare alle due di notte per avere uno share alto. Poi gli ospiti di ieri e i co-conduttori sono stati eccezionali”.

Padre Enzo Fortunato: “Papa Francesco felice del video Sanremo”/ “Ricostruzione Conti perfetta: in Vaticano…”

ASCOLTI SANREMO 2025, RISULTATO ECCEZIONALE CHIUDENDO 30 MINUTI PRIMA

L’anno scorso Amadeus ha chiuso all’1:33 mentre ieri sera Carlo Conti ha chiuso all’una, quindi 33 minuti in meno è significativo. Un’altra giornalista aggiunge: “Questi dati dimostrano che il pubblico ha apprezzato questo Festival nonostante non vi siano stati scandali e polemiche, a differenza di quanto accaduto con Sanremo. Conti ha voluto fare un festival più tradizione, più allegria e più musica”.

Qualche anno fa, fa notare un’altra giornalista, si diceva che la musica non faceva ascolti e che sarebbe stato vedere un ritmo simile a quello dell’Eurovision, e così è stato. “La gente ha voglio di stare a casa e vedere il festival di Sanremo 2025”, aggiunge un’altra critica musicale. Ma quanto pesa il total audience? Secondo una giornalista parliamo di circa 400mila contatti in più di conseguenza il risultato è ulteriormente straordinario. “Mi sembra che il successo sia effettivo e superiore a quello dell’anno scorso”, chiosa Eleonora Daniele.