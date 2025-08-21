Ascolti Watson sono un flop e Mediaset corre ai ripari: la fiction di Canale 5 raddoppia la messa in onda settimanale delle prossime puntate

Anticipazioni Watson fiction di Canale 5: ascolti flop e Mediaset costretta a correre ai ripari ‘brucia’ le puntate

La ‘maledizione’ delle fiction di Canale 5, da un paio d’anni a questa parte salvo rare eccezioni, solo le dizi turche fanno incetta di ascolti, le altre serie tv arrancano o peggio incassano dei sonori flop negli ascolti. È il caso anche della fiction statunitense Watson, tratta da Sherlock Holmes ma incentrata sul suo collaboratore ed ambientata nei tempi moderni. Nonostante le aspettative la prima puntata andata in onda martedì 19 agosto 2025 ha ottenuto ascolti deludenti spingendo Mediaset a correre ai ripari e rivoluzionare il suo palinsesto.

Gli ascolti Watson bassi e deludenti hanno spinto i vertici della tv di Pier Silvio Berlusconi a mettere nuovamente mano ai palinsesti cambiando tutto in corsa e in fretta e furia e così questa sera, giovedì 21 agosto 2025, su Canale 5 andrà in onda la 2a puntata di Watson con gli episodi 5,6 e 7. Per questo motivo il previsto doppio appuntamento de La Ragazza alla Pari, che sarebbe dovuto andare in onda in sequenza nei giorni 20 e 21 agosto è stato cancellato e la fiction è stata trasmessa integralmente ieri sera con tutti e quattro gli episodi.



Ascolti Watson sono un flop e la fiction di Canale 5 raddoppia la messa in onda

Scendendo nel dettaglio degli ascolti Watson fiction di Canale 5, la 1a puntata andata in onda il 19 agosto 2025 in prima serata su Canale Cinque è stata vista da 1,3mln di spettatori pari al 12.2% di share. Numeri non disastrosi ma se si considera che si tratta di una prima visione assoluta sicuramente molto bassi e ben al di sotto delle aspettative. Dopo la diffusione dei dati Mediaset ha deciso di correre ai ripari ‘bruciando’ le puntate della fiction radoppiando la messa in onda settimane, quindi questa sera andranno in onda tre episodi e la prossima settimana i restati 6 divisi in due puntate. Un mossa dettata chiaramente dalla necessità di bruciare rapidamente la messa in onda di tutti e tredici gli episodi della prima stagione del serial americano. L’appuntamento con la seconda puntata di Watson, dunque, è stato anticipato a questa sera sempre in prima serata su Canale 5.