Asher/ Su Rete 4 il film con Famke Janssen e Ron Perlman

Asher, film di Rete 4 diretto da Michael Caton-Jones

Asher vain onda oggi, martedì 7 giugno, a partire dalle ore 23.50 su Rete 4. Si tratta di un film del 2018 dal titolo, per la regia di Michael Caton-Jones e la sceneggiatura di Jay Zaretsky. Il cast vede la presenza di Ron Perlman, nella parte del protagonista Asher; Famke Janssen, in quelli di Sophie; Peter Facinelli, nella parte di Uziel.

Fra i volti nomi del cast, però, ci sono anche Richard Dreyfuss che veste i panni di Avi, e Jacqueline Bisset, che invece è Dora. Infine, ci sono William Perry, Guy Burnet, Ned Eisenberg e Marta Milans. La colonna sonora, invece, è stata curata da Simon Bowsell.

Asher, la trama del film

Asher è un ex membro del Mossad passato a svolgere la professione di sicario a pagamento, che ormai ha raggiunto una certa età, che inizia a sentire il peso del tempo che passa e vorrebbe dare una svolta alla sua vita. In particolare, trascorre le sue giornate fra buon cibo e buon vino, ma soprattutto maledicendo il giovane Uzi, che ha da poco intrapreso la sua stessa professione ma, a differenza di Asher, riscuote più successo visto che è scattante e molto agile, vista l’età.

Decide, così, di andare in pensione ma prima deve portare avanti un ultimo contratto, così da avere il denaro necessario per riuscire a trascorrere gli anni futuri della sua vita in modo sereno. Viene contattato da un cliente per il quale ha lavorato a lungo in passato, che si chiama Avi e che gli commissiona un ultimo contratto che prevede l’omicidio di tre persone per portare avanti una vendetta personale: Asher decide di accettare perché la cifra prevista come compenso è davvero alta e gli permetterebbe di vivere in serenità. Quando sta preparando tutto quello che occorre per portare avanti il lavoro, però, ha un malore e sviene: viene soccorso e portato in ospedale per accertamenti.

Qui conosce Sophie, una bellissima donna che è in ospedale per assistere la madre Dora, gravemente ammalata di demenza senile. Fra i due scocca una bella scintilla e Asher pensa che potrebbe essere la donna giusta con la quale trascorrere il resto della sua vita: una persona normale, che nella vita fa l’insegnante di danza e che ha come unica preoccupazione quella di piantare nuovi fiori nel giardino. L’ultimo ingaggio che ha accettato, però, corre il rischio di compromettere la situazione. Così Asher decide di portare avanti il compito, così poi da essere libero di programmare il suo futuro: peccato che il sicario non sa contro chi si è messo e non tutto va come previsto. Visto che le difficoltà aumentano e di pari passo si fanno più evidenti anche i suoi problemi di salute, Asher è costretto a chiedere l’aiuto di Uzi e i due dovranno imparare a collaborare per riuscire non solo a portare a compimento il lavoro ma anche a salvare le proprie vite.

