Ashleigh Behan, fidanzata Kalvin Phillips/ La scintilla scoccata nel 2013, poi..

Ashleigh Behan è la fidanzata di Kalvin Phillips, giocatore e centrocampista del Leeds e della nazionale inglese. I due sono felicemente fidanzati fin dall’infanzia. La loro storia comincia da giovanissimi, nell’ormai lontano 2013, quando sia Ashleigh che Kalvin sono poco più che adolescenti. Nel corso degli anni, un po’ come tutte le coppie, i due vivono periodi di alti e bassi ma ogni momento difficile viene trasformato in uno periodo utile per crescere come coppia e per far progredire la loro relazione. E non è un caso, infatti, che Ashleigh Behan e Kalvin Phillips oggi siano ancora insieme. Lei, secondo quanto trapela in rete, lavora come truccatrice; è quindi una grande appassionata di trucchi e make up, inoltre segue con grande interesse le avventure di Kalvin Phillips in campo con la maglia del Leeds.

Chi è Ashleigh Behan, la fidanzata Kalvin Phillips

Ashleig Behan, la fidanzata di Kalvin Phillips, ha venticinque anni ed è nata a Leeds. La dolce metà del calciatore inglese lavora come truccatrice ma non disdegna i social media e soprattutto il calcio. Prima degli Europei aveva pubblicato una piccola dedica per il fidanzato, sostenendo di essere una sua accanita fan. Sui propri account social, oltre a mostrare il proprio amore per il fidanzato Kalvin, Ashleig condivide scatti di quotidianità, mostrando al pubblico se stessa e la sua bellissima abitazione. Dalla spaziosa cucina alla sala, ma anche gli accessori più eleganti a cui la fidanzata di Phillips è affezionata. Come abbiamo detto, i due sono felicemente fidanzati dal 2013 e vanno fieri di un piccolo grande record sempre più raro anche nel mondo del calcio: sono tra i pochi della squadra inglese a stare ancora insieme dopo tanto tempo.

