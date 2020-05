Ashley Benson e Cara Delevingne si sono lasciate/ “Stavolta è finita davvero!”

Pubblicità

Ashley Benson e Cara Delevingne si sarebbero dette addio dopo circa due anni insieme. Stando a quanto rivelato nelle ultime ore da People, le due attrici si sarebbero lasciate all’inizio di aprile, ma evitando che la cosa trapelasse. Una fonte vicina alle due ragazze avrebbe inoltre svelato che non ci sono stati drammi o tradimenti dietro la loro rottura, semplicemente la fiamma dell’amore si è appena spenta. “Cara e Ashley hanno sempre avuto i loro alti e bassi, ma ora è finita”, ha detto la fonte. “La loro relazione ha fatto il suo corso.” La fonte ha inoltre riferito che la Delevingne ha trascorso la quarantena con le sue amiche Margaret Qualley, Rainey Qualley e Kaia Gerber, e che la modella e la Benson non hanno ancora confermato la rottura e, anzi, per il momento si susseguono ancora su Instagram.

Ashley Benson e Cara Delevingne si sono dette addio: quel messaggio d’amore di qualche tempo fa…

Ashley Benson e Cara Delevingne sono state beccate per la prima volta insieme nella primavera del 2018. Da lì si è iniziato a parlare di una relazione romantica tra le due donne. Poi a dicembre, Cara ha condiviso un post che è stata una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della Benson, in onore del trentesimo compleanno dell’attrice. “Buon compleanno Ashley. C’è così tanto che potrei dire, ma una cosa che amo e adoro di più di noi è che non c’è bisogno che io lo dica perché tu già sai! E questo è tutto ciò che conta. Siamo io e te che è il mio preferito. Il mio posto sicuro”, scriveva la Delevigne. Ora, stando agli ultimi gossip, la storia tra le due è davvero giunta al termine.



