Ashley Graham choc: incidente con i biscotti/ Video, si rompe un dente e poi…

La modella curvy americana Ashley Graham si mostra senza un dente e sdogana un’altro tabù legato al mondo della moda. La 32enne si è mostrata su Instagram così, raccontando l’avventura che l’ha portata a perdere l’incisivo destro. Coprendosi la bocca con una mano sottolinea: “Ti ringrazio Linda Graham per aver fatto i migliori biscotti d’avena del mondo e poi di averli messi nel freezer facendo rompere un dente a tua figlia“. Nel video ha poi tolto la mano, facendo vedere lo spazio tra un dente e l’altro senza vergogna o filtri. Si è dimostrata ancora una volta protagonista della filosofia del body positivity, riscuotendo un enorme successo di pubblico perché vera e semplice. Ashley infatti ha dimostrato, cosa che capita davvero poche volte nella moda, di essere una ragazza come tante e non di voler sembrare a tutti i costi una dea.

Ashley Graham, la modella curvy si rompe un dente e…

In un momento in cui molte ragazze soffrono per il giudizio altrui Ashley Graham si mostra senza un dente su Instagram. La modella curvy da l’ennesima lezione di vita a tante sue colleghe, facendo capire che anche chi col corpo ci lavora e ci vive non deve stereotipare la bellezza e nascondere quelli che sono incidenti che possono accadere a tutti. E’ per questo che la 32enne americana si merita i complimenti, anche perché proprio a causa dei social network il mondo è diventato ancor più bastato sull’immagine e sull’apparenza. La speranza è che da questo suo modo di fare possano essere molte le colleghe a prendere esempio, consapevoli che un atteggiamento del genere possa fare la differenza per molte ragazze giovani magari costrette a subire bullismo e offese continue.

Video, le immagini di Ashley senza un dente

