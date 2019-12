Ashley Graham nuda su Instagram/ Gravidanza agli sgoccioli: pancione in bella vista

La gravidanza di Ashley Graham è quasi agli sgoccioli, e lei è sempre più orgogliosa del suo bellissimo pancione. La modella curvy su Instagram è hot come non mai, condividendo con i follower uno scatto ad alto tasso libidinoso. Posa in ginocchio interamente nuda, con un bollino per nascondere il capezzolo così da eludere la censura del famoso social network. Non ha mai rinunciato a mostrarsi sexy, ma così bollente non l’avevamo mai vista… Di recente la modella ha raccontato il “potere” delle taglie medie. Come si fa a sentirti bene con il proprio corpo? Niente di più semplice: mettete da parte diete inutili che vi renderebbero solamente più insicure e insoddisfatte. “Non è per i numeri che leggi sulla bilancia che la gente ti ama”, ha raccontato Ashley su Vanity Fair. “È una questione di potere – afferma – la taglia media delle americane è la 50, non la 36. Vogliamo accedere a prodotti di moda e di lusso, gli stilisti devono tenerne conto. Perché siamo tante e vogliamo far capire che anche noi esistiamo”.

Ashley Graham nuda su Instagram

Ashley Graham oggi, a 30 anni, è la modella curvy più richiesta del mondo ed è l’esempio di un nuovo schema di corpo femminile: più naturale, lontano dai sensi di colpa di un’alimentazione piena di regole difficilissime da rispettare. Con il suo metro e 75 centimetri per 91 chili di peso, l’americana ammette di essere diventata appagata quando ha smesso di mettersi a dieta. “Mia madre è stata fondamentale: una figura forte e positiva, che si è sostituita a un padre aggressivo. Il suo essere solare e ottimista è stato determinante. L’amore e la sua presenza mi hanno sostenuta in molte occasioni e quando cadevo, come è successo nei complicati inizi della mia carriera, con alcol, sesso e droga che stavano per distruggermi, c’era sempre lei a darmi la forza per rialzarmi”. Proprio negli ultimi tempi, la bella modella ha anche mostrato come potersi allenare in gravidanza. Con qualche piccola accortezza, l’attività fisica è un’ottima alleata durante i nove mesi. Questo non per dimagrire, ma solamente per mantenersi in forma e in buona salute per sé e per il bambino in arrivo. Ashley attende il primo figlio dal marito Justin Ervin.

