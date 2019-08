Ashley Graham nuda su Instagram/ La foto fa discutere: “Identica, ma un po’ diversa”

Ashley Graham ha deciso di mettersi a nudo, nel senso letterale del termine, su Instagram, posando senza veli e mostrando le sue smagliature. La modella curvy più famosa del mondo è incinta del suo primo figlio che nascerà dalla relazione con il filmaker Justin Ervin. Da sempre ad agio con il suo corpo, molte volte si è fatta promotrice di campagne del genere per sensibilizzare sull’argomento curvy il mondo intero. Nel commento ha voluto specificare: “Same same but a little different”, “Identica, ma un po’ diversa”. Nei commenti, neanche a dirlo, il pubblico si è diviso anche se per fortuna gli haters stavolta non sono stati protagonisti.

Ashley Graham nuda su Instagram: i commenti del pubblico

I fan di Ashley Graham hanno reagito alla sua foto nuda su Instagram, specificando come ancora una volta la modella curvy si faccia promotrice di messaggi importanti. Tra queste spuntano un paio di commenti veramente significativi: “Ti amo da impazzire. Questo è il vero aspetto delle donne”, “Grazie per essere sempre reale e onesta, bella! Mi fa sentire che posso essere bella anche io con la cellulite e le smagliature”. Di certo la ragazza ha dimostrato di volersi mettere ulteriormente in gioco, per far capire quanto questo argomento alle volte sia sottovalutato dai media e dal pubblico in generale. Sono infatti fin troppe le ragazze che soffrono per avere magari qualche chilo di più e questo ha per loro delle ripercussioni negative sia psicologiche che fisiche.

La foto di Ashley Graham





