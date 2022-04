Ashley Harkleroad diventa pornostar/ Dal tennis a OnlyFans: “Ascoltami ruggire…”

Dal tennis al porno: cambia lavoro Ashley Harkleroad. La 36enne americana, arrivata ad essere la tennista numero 39 al mondo, fa proprio riferimento alla sua carriera nella biografia inserita per presentarsi su OnlyFans. «Sono la prima tennista professionista in assoluto a essere sulla copertina di Playboy e ora su Onlyfans!». In effetti, si era già cimentata col nudo nel 2007. Dopo un rodaggio da influencer e blogger sui social, aveva lasciato presagire lo sbarco nel mondo dell’hard, visto che le ultime foto postate sono apparse eloquenti. Infatti, aveva maturato la decisione di aprire un profilo su OnlyFans per offrire suoi video hot a pagamento.

«Qui puoi goderti la libertà di espressione, questo è il tuo pass per il backstage. Sono sportiva, carina, giocosa e divertente! Sono nel fiore degli anni… ascoltami ruggire. Sono tornata ed è meglio che mai», aggiunge Ashley Harkleroad nella sua bio. Di fatto, è diventata una content creator della piattaforma, guadagnando dagli utenti che si iscrivono alla sua pagina, infatti l’abbonamento costa 9,99 dollari al mese.

LA NUOVA SVOLTA DI ASHLEY HARKLEROAD

Ashley Harkleroad non ha mai vinto un torneo Wta, invece nel circuito Itf si è tolta delle soddisfazioni. Il suo anno migliore è stato il 2003, quando è riuscita a battere colleghe della top 20 come Hantuchova, Bovina e Shaughnessy. Nel 2010, dopo due gravidanze e un tentativo di rientrare, ha dato addio al tennis, ora invece comincia una nuova avventura professionale, seppur inaspettata. Una svolta curiosa, che arriva dopo anni in cui si è impegnata a valorizzare la sua immagine, diventando una fashion blogger e influencer con l’avvento dei social.

Molte colleghe hanno applaudito alla sua scelta, come Serena Williams che all’epoca la definì «forte» per la sua scelta di lanciarsi in un’altra avventura extra-tennis. Chissà cosa direbbero ora che Ashley Harkleroad stupisce di nuovo tutti, dandosi al porno, quindi sfruttando il sito web di OnlyFans che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento.











