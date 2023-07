Ashley Pitzer, sosia Britney Spears: “Mi hanno chiesto di essere lei nel nuovo video”/ “Ho chiesto se…”

Ashley Pitzer: la confessione della sosia Britney Spears

Ashley Pitzer, ballerina e conosciuta anche come sosia Britney Spears, negli scorsi giorni, ha rivelato di essere stata contattata da un regista per impersonare Britney Spears nel prossimo videoclip. L’artista americana rilascerà anche un singolo in collaborazione con Will.i.am, Mind Your Business e per la realizzazione del videoclip della canzone sarebbe stata contattata Ashley Pitzer per impersonare proprio la Spears.

“A inizio giugno mi è stato chiesto di essere Britney Spears per il video di Mind Your Business. Loro volevano usare la tecnica del deep fake e farmi indossare un bikini giallo. Ho chiesto se Britney avesse accettato la cosa e loro non mi hanno risposto. Ho quindi declinato gentilmente l’offerta”, ha fatto sapere sui social la Pitzer.

