Ashley Young all’Inter/ Calciomercato, visite mediche in corso: l’addio di Solskjaer

Ashley Young all’Inter, manca solo l’ufficialità: l’esterno inglese in questi minuti sta sostenendo le visite mediche di rito, nelle prossime ore metterà nero su bianco il contratto con il Biscione. L’accordo con il Manchester United è arrivato ieri: come riporta il Corriere dello Sport, ai Red Devils 1,5 milioni di euro più un bonus da 500 mila euro che scatterà se i nerazzurri vinceranno lo scudetto. Non è da escludere che l’ex Aston Villa prenda parte già alla sfida contro il Lecce in programma domenica: dipenderà dalla FA inglese, il transfer dovrebbe arrivare in Lega domani entro le ore 15. In alternativa, l’esordio sarà a San Siro contro il Cagliari di Rolando Maran.

«È la prima volta che sono a Milano, è davvero una bella giornata», le prime parole di Ashley Young da nuovo calciatore dell’Inter, un rinforzo fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer lo ha salutato così: «Va verso i 35 anni e, per essere onesti, credo sia giusto che accetti due anni di contratto se qualcuno glieli offre. Anche noi eravamo pronti ad offrirgli il rinnovo. Allo United è stato un ottimo servitore, un ottimo campionato: ha vinto coppe e campionati». In attesa di Leonardo Spinazzola e Christian Eriksen, ecco Ashley Young…

