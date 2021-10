Ashton Kutcher ricoverato per pancreatite/ La moglie Mila Kunis svela i retroscena

Durante le riprese di “Jobs” Ashton Kutcher ha interpretato Steve Jobs. Per entrare al meglio nel personaggio, l’attore ha deciso di diventare fruttariano, una scelta che è costata cara ad Ashton Kutcher e che ha messo in serio pericolo la sua salute. Mila Kunis, moglie dell’attore dal 2015, ha raccontato ad Hot Ones, condotto dallo youtuber Sean Evans dei due ricoveri di suo marito a causa di una pancreatite e delle abitudini alimentari estreme di suo marito nel 2003: “Lui sminuiva la situazione, a un certo punto mangiava solo uva. Siamo finiti due volte in ospedale per la pancreatite”.

Lo stesso Kutcher aveva dichiarato nel 2014 di essere finito in ospedale due giorni prima dell’inizio delle riprese del film: “Ero piegato in due dal dolore. I miei livelil pancreatici erano completamente sballati. È stata una delle cose più terrificanti della mia vita”.

Ashton Kutcher ricoverato per interpretare Steve Jobs

La dieta fatta da Ashton Kutcher per imitare il fondatore della Apple prevede di nutrirsi solo con frutta cruda di stagione o frutta secca; una dieta molto squilibrata che può far insorgere problemi come la pancreatite in chi la pratica. Anche George Clooney a causa di una dieta squilibrata prolungata per poter recitare in The Midnight sky, quando ha dovuto perdere 13 chili, è stato ricoverato per lo stesso problema di Ashton Kutcher.

Steve Jobs era un sostenitore di questa dieta e ne seguiva i dettami. Nonostante il fondatore di Apple sia morto per via di un cancro al pancreas però, non ci sono state evidenze scientifiche certe che dimostrino la correlazione tra la morte dell’imprenditore e la sua dieta.

