ASIA ARGENTO ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Svelato il cachet: di cifre a 5 zeri…

Il cachet proposto ad Asia Argento per partecipare all’Isola dei Famosi si aggirerebbe tra i 150.000 e i 200.000 €. Covid o non Covid, il reality si farà e andrà in onda su Canale 5 a partire da marzo, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Intanto cominciano a circolare voci e indiscrezioni sui possibili nomi delle star che sbarcheranno a Honduras. A fare quello della famosa e chiacchieratissima attrice siciliana, negli ultimi anni oggetto di piccanti controversi, è stato Giuseppe Candela di Dagospia.

“Si lavora a pieno ritmo per realizzare il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Come anticipato da Tvblog, dovrebbe vedere tra i naufraghi Asia Argento. Dagospia può aggiungere che per lei si starebbe trattando un compenso molto importante. Arriverà la fumata bianca?”. Asia ci sta ancora pensando su, ma per lei potrebbe essere l’occasione di riscattarsi dopo l’uscita di scena improvvisa a Pechino Express. A spingere per averla nel suo programma, sarebbe la stessa conduttrice, Ilary Blasi, che si starebbe spendendo in prima persona per riuscire a convincerla.

ISOLA DEI FAMOSI, C’È ANCHE CHI HA DECLINATO L’INVITO

Tra sussurri e indiscrezioni, stanno via via spuntando i nomi dei papabili concorrenti della prossima stagione dell’Isola dei Famosi. Tra di loro sarebbero Eleonora Giorgi e Vera Gemma (anche lei in coppia con Asia Argento nel reality Pechino Express nella squadra delle “figlie d’arte”). Spunta anche qualche nome autoproclamatosi, come quello di Pietro Delle Piane, famoso per essere stato l’ex di Antonella Elia. E poi ancora Lucas Peracchi, Maria Giovanna Elmi, Angela Nasti e Biagio d’Anelli potrebbero essere tra i naufraghi della prossima stagione del reality di Mediaset. Ma non tutti sembrano essere attratti dall’idea di apparire in televisione e guadagnare un discreto gruzzoletto. Ci sarebbe anche chi, infatti, avrebbe risposto picche alla proposta dell’Isola dei Famosi. La calciatrice Carolina Morace, ex allenatrice delle Azzurre pare infatti che abbia chiamato per comunicare il suo cortese rifiuto. Insieme a lei anche l’attore turco Can Yaman, star indiscussa della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno: nel suo caso sembrerebbe che per varcare la famosa porta rossa abbia chiesto un cachet davvero troppo alto.



