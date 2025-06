Asia Argento festeggia un grande traguardo dopo un momento personale molto difficile: la sobrietà. La lunga battaglia contro l'alcol e le dipendenze

Asia Argento torna in tv e festeggia un traguardo importante: “Quattro anni di sobrietà”

Questa sera, domenica 22 giugno, c’è anche Asia Argento tra le protagoniste di Sarabanda Celebrity. L’attrice e regista si mette in gioco nel game show di Enrico Papi, pronta a divertire e a portare il suo contributo in termini di conoscenza musicale. Per Asia Argento quello attuale è sicuramente un momento positivo, poiché ha raggiunto un traguardo personale estremamente importante: la sobrietà. “Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno”, ha raccontato di recente.

Sui propri canali social, la figlia d’arte ha ripercorso un po’ la sua battaglia contro l’alcol e le dipendenze, sottolineando il traguardo raggiunto e l’impegno profuso. “Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa”, ha scritto Asia Argento in un dialogo aperto coi suoi follower. L’attrice e regista romana ha ringraziato chi l’ha aiutata nel momento del bisogno, senza voltarle le spalle.

Asia Argento, la confessione choc sulla battaglia contro le dipendenze: “Alcol è un potente depressivo”

Perché avere qualcuno su cui contare è fondamentale, soprattutto quando si avverte la mancanza di forza per reagire. “Grazie a chi ha camminato con me, a chi ha saputo perdonarmi, a chi comprende senza bisogno di spiegazioni”, il bellissimo messaggio di Asia Argento su Instagram.

Riflessioni profonde che ci riportano anche ad alcune ospitate televisive della showgirl, in cui condivideva con molta trasparenza e schiettezza la sua battaglia contro alcol e droghe. “Alcuni periodi bevevo anche al mattino. L’alcol è un depressivo, più bevi e più stai male”, aveva confidato amareggiata in una intervista a Verissimo. Oggi, fortunatamente, quel periodo sembra solo un brutto ricordo e Asia lo può raccontare col sorriso in volto e la consapevolezza di chi ce l’ha fatta.

