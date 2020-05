Asia Argento come Madonna: “fuori i capez*oli”/ Bufera sul web: “sei volgare”

Pubblicità

Asia Argento esalta Madonna, il suo idolo, e pubblica su Instagram una sua foto che ricorda esattamente quella pubblicata pochi giorni fa dalla popstar. Madonna, infatti, negli scorsi giorni, ha pubblicato una foto in cui indossa un reggiseno trasparente, un tanga nero e una posa provocatoria. “ Situazione corrente del guardaroba… E per quelli di voi che sono offesi in qualche modo da questa foto, voglio farvi sapere che mi sono laureato con successo all’Università di “Non me ne fotte niente”. Grazie per essere venuto alla mia cerimonia di laurea! “, ha scritto Madonna. Uno scatto che ha conquistato Asia Argento che, seguendo da sempre la popstar, ha colto al volo l’occasione per pubblicare una foto simile in cui, esattamente come Madonna, mostra i capezzoli in una posa provocatoria.

ASIA ARGENTO: “QUESTA CENSURA CONTRO IL CAPEZ*OLO FEMMINILE E’ RIDICOLA”

Con una foto in bianco e nero in cui mette in mostra i capezzoli mentre fuma, Asia Argento elogia Madonna e provoca i suoi followers che bocciano lo scatto dell’attrice. “È da un bel po’ di tempo che volevo fare un post che inneggiava al mio idolo e spirito guida Madonna: senza di lei, nessuna donna libera e “diversa” dalla massa come me oggi potrebbe esistere, lavorare ed esprimersi, sarei sottomessa ad un sistema patriarcale, finto moralista e bigotto, lordo di tabù. E poi diciamocelo una volta per tutte, questa censura contro il capezzolo femminile è veramente trita e ridicola. Ti amo“, ha scritto la Argento. Tantissimi i commenti dei followers di cui, diversi, hanno accusato di volgarità la Argento che ha prontamente replicato. “Sono d’accordissimo, ma è volgare la coscia aperta. O la coscia o il capezzolo”, ha scritto una follower a cui la Argento ha replicato – “mamma tua non t’ha fatta così?”.





