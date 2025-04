Asia Argento è stata ospite insieme alla figlia Anna Lou Castoldi a Domenica In da Mara Venier, dove ha colto l’occasione per parlare della sua carriera e della figlia nel programma del primo canale. “Mia figlia Anna è sempre stata speciale, fin da piccola l’ho vista così, come un essere speciale” ha detto l’artista da Mara Venier. “Io penso di aver provato molta rabbia quando è morta mia mamma per non sentire il dolore che era troppo grande, un’emozione reazione viva, quando ti disperi invece ti sdrai sul letto e non ti riesci a rialzare. Mi manca avere una persona su cui contare, con cui condividere i successi e le problematiche dei miei figli e della mia vita, con mio padre non ho questo rapporto stretto, lui è vicino a mia sorella. Mia madre mi ha dato una mano, mi manca la sua voce, non essere riuscita pienamente a perdonarla in vita e anche a farmi perdonare, anche io avevo fatto dei bei casini e l’avevo fatta preoccupare. Sono stata egoista, però mi manca” le parole di Asia Argento a Domenica In.

Del percorso a Ballando con le stelle, Anna Lou Castoldi ha confessato: “Credo che sia un percorso che mi ha fatto bene davvero e crescere” le parole dell’attrice nella trasmissione del primo canale. Asia Argento ha poi proseguito, sfogandosi anche sull’attuale andamento del mondo e poi parlando del padre: “Va tutto troppo veloce, non c’è il tempo di soffermarsi su una cosa sola. Mio padre? Non è stato molto padre per me”.

Anna Lou Castoldi a Domenica In: “Mio nonno mi votava quando ero a Ballando con le stelle”

Anna Lou Castoldi ha poi rivelato: “Mio nonno quando ero a Ballando mi ha sempre votata, una volta non è andato a ritirare un premio perché doveva seguire la puntata su Rai1”. Un legame che dunque resiste nonostante le tensioni del passato con la madre Asia Argento.

Anna Lou Castoldi ha raccontato in una vecchia intervista a Verissimo: “Più mi vedevo allo specchio, più vedevo la mia faccia diversa». Il problema «non è mai sparito, ma sono riuscita a conviverci. Oggi ho trovato il modo di non sentirmi più a disagio col mio corpo. Ci sono degli escamotage, naturalmente la terapia aiuta“

