Asia Argento contro Sandra Milo/ “A’ bella, ma non senti? Vabbè, questa è partita…”

Asia Argento e Sandra Milo si scontrano a Live Non è la D’Urso. Si riparte dalle dichiarazioni rilasciate tempo fa dall’attrice 87enne sulla vicenda Weinstein, allora la figlia di Dario Argento fa una premessa prima che la sfera si giri. “Ancora con questa storia che c’ho fatto tre film? Non ho più lavorato con lui dopo la violenza”. Ma Sandra Milo ribadisce quanto già aveva dichiarato: “Io ti trovo una donna molto divertente, perché hai il coraggio di fare quello che ti viene in mente. Non trovo che sia coraggioso denunciare uno stupro dopo tanti anni e dopo che altri lo avevano già fatto. Inoltre, se un uomo ti ha stuprato perché ci fai un film insieme?”. Quando però Asia Argento prova a replicare succede qualcosa di curioso: Sandra Milo la ignora e continua il suo discorso, dando la sensazione di non sentire quello che le stavano dicendo. “A’ bella, non li ho fatti! Qualcuno le può fare un briefing? A’ Sandra, non ci ho più lavorato, me senti? Vabbè questa è partita…”, sbotta Asia Argento.

Asia Argento contro Sandra Milo: “Ma non sente?”

“Sandra, non leggi i giornali? Ma lei non sente? Non sente bene? Ha problemi di udito? Il microfono funziona?”, incalza Asia Argento, senza però ottenere risposta da Sandra Milo. “Non mi ascolti, parli da sola. Non li ho fatto i film”, continua mentre l’attrice finisce il suo monologo. E dopo aver finalmente sentito quello che le stava dicendo Asia Argento replica candidamente: “Perché tutti dicono che li ha fatti?”. Allora Asia Argento ribatte: “E controlla, nessuno ti ha fatto un briefing”. Poi si scontrano sulla vicenda dello stupro, perché per Sandra Milo le donne possono opporsi agli stupri. “Sono stata violentata anche io. Discendiamo tutti da Caino, che era un assassino. La bontà in assoluto non esiste. Esiste il mano e lo dobbiamo combattere. Una donna deve imparare a dire di no. Se vogliamo avere gli stessi diritti, dobbiamo essere forti come loro. Bisogna avere la forza e se non si ha va trovata”. In studio cade il gelo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA