Asia Argento “contro tutti”/ Andrea Preti: amore o amicizia? (Live Non è la d’Urso)

Asia Argento è pronta a tornare in tv nel programma “Live – Non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso la domenica sera su Canale 5. L’attrice e regista, figlia di Dario Argento, sarà la protagonista del momento “uno contro tutti” che la vedranno sottoporsi al contro con le sfere. Chi si nasconderà dietro le cinque sfere del programma? Non è dato saperlo, ma una cosa è certo: la presenza dell’attrice è sicuramente un colpaccio per Carmelita pronta a tutto pur di far risalire gli ascolti della seconda edizione del talk show che quest’anno stenta a decollare. Intanto in questi giorni il nome dell’attrice è balzato nuovamente agli oneri della cronaca rosa per via di una presunta relazione con l’ex isolano Andrea Preti. Notizia smentita dallo stesso ex fidanzato della Gerini che, tramite Instagram Stories, ha precisato: “Qualche giornale becero scambia una vera amicizia con un presunto amore. Cosa non si fa pur di vendere una copia in più. Trash. Firmato: a single mano”.

Asia Argento: “sono più forte di prima”

Dopo un anno terribile e difficile, Asia Argento è tornata più forte di prima. Il 2019 non è stato un anno facile per la figlia di Dario Argento che ha dovuto affrontare la gogna mediatica semplicemente per aver avuto il coraggio di raccontare di essere stata vittima di molestie sessuali dal guru dell’industria cinematografica americana Harvey Weinstein circa vent’anni fa. Le sue parole sono state un fulmine a ciel sereno trasformandola pochi mesi dopo da quella scottante rivelazione da vittima a preda, visto che Asia è stata accusata a sua volta di molestie sessuali da Jimmy Bennett. In tutto questo l’attrice ha perso il compagno Anthony Bourdain, lo chef famoso in tutto il mondo che ha deciso di togliersi la vita. Un periodo nero da cui sembra esserne finalmente uscita; proprio come una fenice risorge dalle sue ceneri, Asia in questi giorni è tornata anche sui social con un nuovo profilo e una foto espressione in cui si è mostrata in splendida forma. “Sono tornata, più forte di prima” ha scritto l’attrice ricevendo i complimenti dei suoi followers, ma anche di qualche amico vip come Vinicio Marchioni che ha commentato “Bella che sei”.

Asia Argento tra le concorrenti di Pechino Express 2020?

Intanto per Asia Argento si preannuncia un 2020 ricco di novità ed impegni. A cominciare dalla possibile partecipazione alla nuovissima edizione di “Pechino Express 2020” che si svolgerà quest’anno tra Thailandia, Cina e Corea e che potrebbe vedere l’attrice e regista partecipare in coppia con l’amica Vera Gemma. Le due, se confermate, dovrebbero formare la coppia delle figlie di.



