Asia Argento, dedica a papà Dario “I love you daddy”/ Scatto dark su Instagram

Asia Argento ha pubblicato un nuovo scatto social in compagnia del padre, il noto regista di film horror, Dario. Spulciando la sua pagina Instagram quest’oggi si può infatti notare una serie di scatti in cui la stessa ex giudice di X Factor ed ex compagna di Morgan, nota attrice, posa in compagnia del padre. Fotografie in cui entrambi appaiono in versione decisamente dark, visto che sono vestiti con un cappottone di pelle nero, scarpe nere, e filtro alquanto scuro. A completamento dell’immagine, la didascalia della stessa Asia “I love you Daddy”, che tradotto significa “Ti amo papà”. I due sono legati da un profondo rapporto, (del resto sono padre e figlia), come confermato tra l’altro recentemente dallo stesso regista, intervistato dai programma radiofonico I Lunatici: “Tra di noi le cose vanno bene, siamo padre e figlia, ci amiamo. Forse faremo un altro film insieme”.

ASIA ARGENTO E L’ANNATA TURBOLENTA

Asia è stata una delle protagoniste dell’annata che volge alla conclusione, a cominciare dalla vicenda legata a X Factor, estromessa dal noto programma di Sky Uno per via delle sue vicende legate alle presunte accuse di Jimmy Bennet (mai chiarite fino in fondo), e che ha portato la stessa Asia a commentare: “Se ne uscirò più forte? Non sono più forte, mi sento molto tradita. Sento l’ingiustizia. Quando si soffrono delle ingiustizie tali, qualcosa di buono dovrà pur uscirne“. L’attrice ha vissuto un periodo di “astinenza” dai social, e durante l’estate è stata praticamente assente, fino al grande ritorno lo scorso settembre, quando ha pubblicato una foto di se con un nuovo look, capelli corti e biondi, e le braccia in segno da forzuta. Uno scatto che ha fatto il giro del web e che è stato commentato anche da Courtney Love, ex di Kurt Cobain, che ha scritto “You look beautiful”, che tradotto significa “Appari davvero splendida”.

