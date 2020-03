Asia Argento, dito medio a Claudia Gerini/ “Stava col pappone di Harvey Weinstein…”

Asia Argento contro Claudia Gerini: a “Live Non è la D’Urso” vanno in onda le dichiarazioni dei vip sulle sue accuse ad Harvey Weinstein e lei mostra il dito medio in favore di telecamera quando scorrono quelle dell’attrice. «Asia era sicuramente in grado di badare a se stessa. Penso che uno si possa prendere tutto il tempo che vuole per denunciare. Magari è strano e può dare adito ad ambiguità se ricevi favori negli anni o se collabori in modo sostanziale, magari facendo distribuire alcuni film. Quindi reiteri, continui nel corso degli anni ad affiancarti a questa figura». La conduttrice Barbara D’Urso si accorge del suo gestaccio e Asia Argento spiega le ragioni del suo gesto. «Lei stava con questo Lombardo, l’uomo che a 21 anni mi aveva detto che c’era una festa di Hollywood nella villa di Weinstein. Io avevo già fatto il film con lui, non ne ho più fatti altri dopo lo stupro e voglio che sia chiaro. La Gerini stava con Fabrizio Lombardo, amico dei potenti», comincia a raccontare ad una sbigottita Barbara D’Urso.

ASIA ARGENTO CONTRO CLAUDIA GERINI “ERA MIA AMICA…”

Asia Argento come un fiume in piena continua a raccontare: «Fabrizio Lombardo era pappone di Harvey Weinstein. Non portava prostitute, ma giovani ragazze nella sua camera». Poi però l’attrice precisa che Claudia Gerini all’epoca non stava con lui. «Sentire un’amica che dice che ho lavorato con lui, quando lei stava insieme con questo maiale che mi ha portato in quella stanza. Lui mi ha detto che sarebbe andato a prendere altre persone, invece è sparito. E poi è tornato Weinstein è tornato con l’accappatoio e la crema». Allora la conduttrice Barbara D’Urso la interrompe e precisa: «Asia, mi dissocio totalmente. Non lo conosco, non è presente e non può replicare. Quindi ti assumi le responsabilità di quello che dici». Asia Argento conferma e poi replica: «Ce l’ho molto con Claudia Gerini, che era una mia amica». La conduttrice se ne esce allora con una battuta ironcia: «Non credo che lo sia più».



