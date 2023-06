Asia Argento e Drusilla Foer: “Io ne voglio ancora” é il tormentone dell’estate 2023?/ Il nuovo singolo

Asia Argento e Drusilla Foer si uniscono, in un singolo estivo: é il tormentone dell’estate 2023?

Nel mezzo del preludio all’estate 2023, Asia Argento e Drusilla Foer si candidano con la loro proposta musicale in un singolo in duetto, strizzando l’occhio al tormentone dell’estate 2023. E il titolo del nuovo singolo che vede le due Femme fatale unire le loro ugole in un duetto inaspettato é “Io ne voglio ancora”. A dare annuncio del rilascio del nuovo singolo del duo tutto al femminile é l’ex conduttrice del Festival di Sanremo, Drusilla Foer, nella caption di un post che é ora virale a mezzo Instagram:

È uscito il mio primo singolo “IO NE VOGLIO ANCORA” con Asia Argento! Lo trovate in streaming su tutte le piattaforme! E che sia un’estate… dance!”, scrive tra le righe del nuovo messaggio social la popolare influencer e attivista LGBT. Il rilascio del nuovo singolo, nel mezzo del preludio all’estate 2023 made in Italy, é a dir poco sorprendente per il popolo del web, in un tripudio di interazioni social dettate dall’esultanza degli internauti.

Web in tilt per il nuovo singolo di Asia Argento e Drusilla Foer

Oltre 20mila sono i soli like che gli internauti riservano al post delle due Femme fatale, note all’occhio e orecchio pubblico per il loro talento poliedrico e il contributo artistico elargito nello showbiz, in particolare quello che le accomuna nel mondo della TV.

Il duetto delle primedonne, Asia Argento e Drusilla Foer, é quindi tra le proposte musicali candidate al titolo di tormentone dell’estate 2023 made in Italy, e in aggiunta giunge in un momento di svolta nella vita della ex tra le ultime fiamme di Fabrizio Corona. In una recente intervista concessa ai microfoni di Verissimo, la controversa Asia Argento non nascondeva di essere giunta in una fase della vita di svolta, alludendo ad un percorso intrapreso per la rinascita: “A un certo punto ho avuto un’illuminazione, dovevo salvarmi. Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi, continuo a frequentarli e ogni giorno mi prometto di non bere”.

