Asia Argento e Fabrizio Corona fidanzati?/ Foto: bacio, coccole e serata insieme

Asia Argento e Fabrizio Corona di nuovo insieme. A sorpresa, l’attrice, scrittrice e regista si è mostrata nuovamente insieme a Corona sui social. Attraverso una serie di storie condivise da entrambi, Asia e Corona hanno mostrato il proprio affiatamento trascorrendo insieme la serata. Il primo ad esporsi è stato l’ex re dei paparazzi che, sul proprio profilo Instagram ha dedicato un post al libro dell’Argento dal titolo “anatomia di un cuore selvaggio”. Oltre alla foto, Corona ha dedicato parole importanti ad Asia Argento, capace di mettersi a nudo in un libro. “Ci vuole coraggio a prescriversi da soli un’auto-autopsia completa. Non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di se stessi”, ha scritto Corona. Poi la foto di un bacio sulla guancia fino a quello sulle labbra mostrato dalla figlia di Dario Argento.

ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA: FEELING ALLE STELLE

Affiatati, complici e ironici, Asia Argento e Fabrizio Corona hanno trascorso un’intera serata insieme condividendo alcuni dei momenti pubblicando una serie di storie sui social. A distanza di tempo dai primi baci immortalati dal settimanale Chi, l’attrice e l’ex re dei paparazzi sono tornati a mostrarsi insieme. L’attrice ha pubblicato la foto del bacio sulle labbra scrivendo “Celebrate”. Tantissimi i commenti degli utenti che si chiedono se siano effettivamente fidanzati o se sia solo un bacio amichevole. C’è chi celebra il bacio convinto che siano “anime gemelle” e chi, invece, sottolinea che due persone, pur baciandosi, non devono stare per forza insieme. Quale sarà la verità? Tra la Argento e Corona c’è solo una tenera amicizia o qualcosa di più?





