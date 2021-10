Asia Argento e Jessica Mazzoli, ex Morgan/ Due amori controversi

Asia Argento e Jessica Mazzoli sono le ex compagne di Morgan: dal matrimonio alla storia con la ex concorrente di X Factor. Due amori controversi quelli vissuti dal concorrente di Ballando con le Stelle che in passato è stato sposato con Asia Argento. Un grande amore suggellato anche dalla nascita della prima figlia Anna Lou. Morgan e Asia Argento si sono fatti la guerra per anni dopo la fine del matrimonio al punto che il cantautore ha dichiarato in una vecchia intervista: “ci provo ad essere amico, non c’è alcun astio a priori, è grave che mi ha portato via la casa, ma bisogna perdonare, questa è la cosa più importante”.

Anna Lou, Lara e Maria Eco figlie di Morgan/ Tre amori e tre volte papà

In realtà negli ultimi tempi Asia Argento è tornata all’attacco facendo una vera e propria dichiarazione d’amore all’ex marito dicendogli: “ma perché noi ci siamo lasciati?”. Il leader dei Bluvertigo ha replicato: “perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. La Argento allora non si è tirata indietro nel confessare: “ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza (…) Ci amavamo moltissimo, e io godevo quando ti vedevo in tour con i Bluvertigo”.

Morgan e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle/ "Devo contrastare la pigrizia"

Morgan e la ex compagna Jessica Mazzoli: “è stata abominevole”

Dopo il matrimonio con Asia Argento, Morgan è stato legato a Jessica Mazzoli conosciuta durante l’esperienza come giudice a X Factor. Tra i due però ci sono stati diversi scontri, alcuni anche mediatici con tanto di accuse per via della denuncia della Mazzoli che si è mossa per pignorare i guadagni dell’ex compagno. “Non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate. Tutto pignorato alla fonte, grazie Jessica! Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione o se vincono definitivamente le bestie di Satana” ha replicato Morgan, che già in passato si è ritrovato a rinunciare a molti dei suoi beni con tanto di sfratto dal suo appartamento per via della denuncia di Asia Argento.

Morgan, morto l'amico Max Quinque/ E' stato il fotografo dei Bluevertigo

La Mazzoli ha prontamente replicato alle parole dell’ex compagno: “abominevole da parte sua essere chiamata pubblicamente e non in questo modo! Incitando 200 mila persone contro la mia figura di donna ma soprattutto di madre di una bambina che sto crescendo completamente da sola”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA