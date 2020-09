ASIA ARGENTO E LA FIGLIA ANNA LOU CASTOLDI/ “Baby 3? Mamma e papà hanno detto…”

ASIA ARGENTO E LA FIGLIA ANNA LOU CASTOLDI A LIVE NON È LA D’URSO

Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi saranno ospiti oggi a Live Non è la D’Urso. Un contesto ormai abituale per la figlia del regista Dario, che in tempi non sospetti – come in un’occasione di un’intervista concessa lo scorso luglio a Il Fatto Quotidiano – ha spiegato di dovere molta gratitudine alla padrona di casa: “Ho pensato di vendere casa su cui pago il mutuo, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”. Adesso, a mettere la faccia insieme a lei sarà anche l’amata figlia Anna Lou Castoldi (il papà è Morgan, ndr): la giovane avrà infatti la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico di Canale 5 a pochi giorni dall’arrivo su Netflix di “Baby 3”, la serie televisiva che segna il suo debutto su larga scala con un ruolo importante.

ANNA LOU CASTOLDI E IL DEBUTTO IN BABY3

Anna Lou Castoldi, intervistata pochi giorni fa dal Corriere della Sera, ha spiegato come anche mamma Asia Argento sia stata importante nel percorso di avvicinamento al provino che le ha consentito di prendere parte alla serie tv: “Mi ha suggerito alcuni esercizi: ad esempio abbiamo ripetuto le battute abbinandole ad alcuni movimenti. Un altro esercizio è stato quello di fissarmi le mani per 15 minuti, per scoprirne ogni dettaglio”. Ma come hanno preso Morgan e Asia Argento la sua decisione di partecipare alla serie che ha debuttato mercoledì 16 settembre in 190 Paesi? Ecco la risposta di Anna Lou Castoldi: “Mio padre l’ha scoperto poco fa perché non avevo trovato l’occasione di dirglielo: ne abbiamo parlato e mi ha supportata come fa sempre. Anche mia madre è felice e fiera di me”. Tutti quanti, però, le hanno dato un unico e prezioso consiglio: “Mi hanno consigliato di rimanere me stessa e di fare quello che mi sento”.



