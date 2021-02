ASIA ARGENTO E LE ACCUSE A ROB COHEN/ “Prima mi ha drogata, poi mi ha violentata”

Con Asia Argento ospite di Mara Venier a Domenica In con il padre Dario non è da escludere che si parli anche della denuncia dell’attrice, che ha dichiarato di essere stata violentata dal regista Rob Cohen. Asia Argento, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato questo episodio nella sua autobiografia “Anatomia di un cuore selvaggio”: “Era un predatore e come tutti i predatori ovviamente nega. Durante le riprese del film ‘XXX’ mi ha dato da bere il GHB (la droga dello stupro), che io non conoscevo e che ti fa perdere i sensi. La mattina dopo non avevo capito cosa fosse successo, mi autoaccusavo di aver fatto una cosa che non volevo. Non l’ho denunciato perché non avevo capito cosa fosse successo“. Asia ha aggiunto:”L’ho scoperto dopo parlando con un mio amico che mi ha aperto gli occhi su quella sostanza. Non so che cosa porti un uomo a voler andare a letto sostanzialmente con un cadavere. Non volevo raccontarlo per non alzare un nuovo polverone, però altre due donne hanno parlato contro di lui, tra cui sua figlia, e allora l’ho fatto“.

ASIA ARGENTO E LE ACCUSE AL REGISTA ROB COHEN

Starà a Mara Venier decidere se trattare o meno questo argomento così delicato nel pomeriggio di Rai Uno. Di certo c’è che Rob Cohen ha replicato duramente alle parole della sua accusatrice. Come riportato da Libero Quotidiano, infatti, ad esporsi è stato direttamente il portavoce del regista statunitense: “Cohen nega categoricamente l’accusa di aggressione di Asia Argento contro di lui. Quando hanno lavorato insieme, avevano un ottimo rapporto di lavoro e il signor Cohen la considerava un’amica, quindi questa affermazione risalente al 2002 è sconcertante. Soprattutto considerando ciò che è stato riferito di lei negli ultimi anni“. Cosa dirà Asia Argento al riguardo ospite a Domenica In? Aggiungerà nuovi dettagli rispetto alla sua denuncia? E la presenza del padre Dario al suo fianco le sarà d’aiuto in questa intervista così delicata?



