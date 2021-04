Asia Argento e Vera Gemma, retroscena su Pechino Express/ “Dicevano di parlar male..”

Asia Argento è pronta a supportare la sua grande amica Vera Gemma in questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Insieme, d’altronde, le due attrici e amiche hanno affrontato un reality altrettanto complicato: Pechino Express. Un’avventura che si è conclusa per la Argento a causa di un brutto infortunio e che è invece continuata per Vera in coppia con un altro concorrente. In una diretta Instagram fatta poco dopo la fine del programma, le due si sono lasciate andare ad una serie di rivelazioni, alcune anche scottanti sul programma, a partire dall’infortunio.

“Non mi credeva nessuno, quando poi mi son messa a piangere perché ho visto che non mi si inc*lavano perché non frignavo ho pianto di rabbia”, ha ammesso la Argento. Vera ha invece ricordato: “Nel frattempo il medico ufficiale di Pechino Express viene da me e mi dice, con una grande delicatezza, ‘Il gioco per voi finisce qua, tornate in Italia’”.

Asia Argento e Vera Gemma e i ‘suggerimenti’ degli autori di Pechino Express

In quell’occasione, Asia Argento e Vera Gemma hanno anche parlato delle dinamiche di Pechino Express, ammettendo di ricevere suggerimenti dagli autori. “Quella sera noi torniamo in albergo, ci chiamano vogliono fare la pantomima di noi felici che abbiamo vinto il bonus ci mandano le telecamere e ci chiedevano di parlare male delle altre coppie, – ha raccontato la Argento, svelando infine che – mi avevano anche chiesto di abbassare la gamba – che doveva stare su per il sangue – perché si vedeva nell’inquadratura”.

