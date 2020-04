Asia Argento e Vera Gemma, spogliarello in diretta/ Mani nei jeans, balli hot e…

Pubblicità

Asia Argento e Vera Gemma hanno messo un po’ di pepe a questo periodo di quarantena forzata. Reduci dalla partecipazione a Pechino Express 2020, le due figlie d’arte – questo il loro appellativo nello show, hanno voluto regalare ai follower una diretta particolarmente piccante. Prima però le due hanno parlato proprio dell’avventura nell’adventure show condotto da Costantino della Gherardesca, svelandone inediti retroscena. Poi però, sul finale della diretta su Instagram, Asia e Vera hanno deciso di scatenarsi. La Argento ha dato il via ad una live session musicale, iniziando poi a scatenarsi, seppur a distanza, con l’amica Vera. La figlia di Giuliano Gemma ha letteralmente infiammato il web, dando il via ad una vera e propria esibizione hot, con tanto di spogliarello e lasciando gli utenti senza parole.

Asia Argento e Vera Gemma si scatenano su Instagram: balli hot e spogliarelli

Se Asia Argento, a ritmo di musica, si è infilata le mani nei jeans ballando sensualmente e si è poi alzata la maglia, mostrando la biancheria, Vera Gemma ha stupito ancora di più. Ha infatti iniziato un vero e proprio spogliarello, abbassandosi il vestito e mostrando il décolleté, celato appena dalle sue mani. Poi ha sollevato il vestito e ha iniziato ad accarezzarsi in modo sensuale. Infine ha dato il via ad un balletto hot, che ha mandato gli utenti in visibilio. Asia e Vera hanno dunque messo in piedi un vero e proprio spettacolo e se da una parte le scene piccanti hanno scatenato le critiche di alcuni utenti in diretta, altri invece hanno dichiarato di aver apprezzato molto la scena.



