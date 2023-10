Asia Argento fa sorpresa a Vera Gemma/ “Vera amica, mi difese sul caso Weinstein quando nessuno mi credeva”

In un primo momento Vera Gemma ci era rimasta male quando Mara Venier aveva spiegato che Asia Argento aveva rifiutato di venire ospite a “Domenica In” perché «doveva andare ad un picnic…»: a quel punto, in una carrambata – se ce lo consentite – un filino “telefonata” – la zia Mara accoglie in studio Asia Argento, la migliore amica della istrionica figlia di Giuliano Gemma.

Entrambe protagoniste del film “Vera” ora candidato agli Oscar come miglior film straniero (partecipa con l’Austria), le due amiche si raccontano dalla vita personale al set del film che ha sorpreso tutti al Festival di Venezia: «La più grande amica che ho, abbiamo perso persone a noi vicine e il nostro legame si è rinsaldato», racconta Vera Gemma riconoscendo in Asia la migliore amica possibile, «La gente vuole avere idea di te e devi recitare il ruolo della figlia famosa di, ma io non devo piacere a tutti!».

L’AMICIZIA SPECIALE TRA VERA GEMMA E ASIA ARGENTO: “SUL CASO WEINSTEIN…”

Molto amiche e legate anche per le vicine esperienze personali – entrambi hanno perso persone care in famiglia – Vera Gemma e Asia Argento si abbracciano in studio dopo la “carrambata” di “Domenica In”. «Ecco la mia amichetta! Sono felice», racconta la figlia del grande Dario Argento, «ne abbiamo fatte di tutti colori anche di cose artistiche».

Amicizia e follia creative, si dicono con sguardo complice, «da piccole leggevamo poesie e piangevamo insieme, eravamo disadatte e sull’arte ci comprendevamo insieme»; Asia Argento ammette poi di non aver mai avuto una amica come Vera Gemma, «mi ha sempre difeso quando ancora nessuno lo faceva sulla vicenda Weinstein e le accuse di molestie, anche perché lei ci era già passata». Prima di congedarsi dal pubblico di “Domenica In”, Vera e Asia ricordano «Abbiamo avuto la croce e la delizia di essere figlie di, ci ha fatto soffrire che la gente era prevenuta con noi, ma noi non abbiamo mai avuto un’infanzia, abbiamo sofferto». Ora però il “riscatto” e la rivincita personal con il film pronto a sbarcare addirittura a Hollywood.

