Asia Argento: “Fabrizio Corona è importantissimo per me”/ “Quando era in carcere…”

Asia Argento, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 maggio, torna a parlare di Fabrizio Corona e del rapporto che hanno. Dopo aver avuto un breve flirt, tra Corona e la Argento è rimasto l’affetto che li lega ancora oggi. L’attrice, infatti, svela di avere un rapporto speciale con l’ex re dei paparazzi e di considerarlo una delle persone più importanti della sua vita. “Fabrizio è importantissimo, sono legatissima a lui, è una delle persone più importanti della mia vita. Quando è stato arrestato ero sul set, l’ho scoperto perché i miei figli mi hanno scritto venti messaggi sul telefono per avvisarmi. Non me lo aspettavo, gli mandavo un telegramma in carcere ogni giorno”, ha raccontato Asia Argento che ha cercato di restargli vicino come poteva in un momento così difficile della sua vita.

Beatrice Fraschini, picchiata e sequestrata/ Pena ridotta all’ex: "Non è giustizia!"

ASIA ARGENTO: “HO VISTO FABRIZIO CORONA CAMBIARE”

Dopo il ritorno in carcere, Fabrizio Corona è tornato a casa. Una decisione che ha reso felice Asia Argento che confessa di aver visto un cambiamento nell’ex re dei paparazzi grazie al percorso che sta seguendo. “L’ho visto cambiare, ora si rende conto di dover usare le sue energie in modo costruttivo e non solo per l’ego“, ha spiegato l’attrice che, analizzando il percorso che ha con Corona, ammette di non riuscire a trovare una definizione. «Non ho mai avuto un rapporto del genere, siamo anime affini che si sono rialzate più volte, non abbiamo bisogno di dirci quanto ci vogliamo bene. È stato con me nei momenti più duri, quando ho perso mia madre mi ha esortato a reagire. Gli sono grata, averlo conosciuto è stato un bene e per lui io ci sarò per tutta la vita”, aggiunge la Argento. Tra Asia e Corona c’è un bene vero e profondo che si basa sulla totale sincerità e sulla voglia di mostrarsi senza filtri e senza paura per ciò che si è realmente.

LEGGI ANCHE:

Andreina Fabbi, moglie Roberto Baggio/ "Il nostro amore? Ancora oggi sempre intenso"Antonio Di Fazio arrestato/ Difesa “confuso”, differenza con caso Genovese “vittime…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA