Asia Argento/ “Fabrizio Corona? Nessuna storia, solo un momento passionale”

Domenica 15 novembre, in prima serata su La7, Massimo Giletti torna in onda con una nuova puntata de Non è l’Arena. Sarà una puntata effervescente per la presenza di Fabrizio Corona che presenterà il nuovo libro “Come ho inventato l’Italia”. C’è molta attesa, tuttavia, soprattutto per la presenza di Asia Argento che torna in tv proprio nel salotto di Massimo Giletti. Probabile, dunque, un confronto con Fabrizio Corona con cui ha avuto un breve flirt di cui hanno a lungo parlato i giornali di gossip. Una storia passionale, durata pochissimo, ma che ha fatto discutere. “Non è una storia programmata. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore“, raccontava nel 2018 Fabrizio Corona in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel corso del tempo, sono state tante le dichiarazioni rilasciate. Pochi mesi fa è stata proprio Asia Argento ad aggiungere nuovi particolari e, questa sera, durante Non è l’Arena, Giletti potrebbe mettere l’una di fronte all’altro.

ASIA ARGENTO, LA VERITA’ SU FABRIZIO CORONA

Cosa c’è stato davvero tra Fabrizio Corona e Asia Argento? Tra l’ex re dei paparazzi e l’attrice c’è stata una vera storia d’amore? A svelare tutta la verità sulle foto che, ai tempi, furono pubblicate dal settimanale Chi svelando la storia con Corona, è stata proprio Asia Argento che, ospite del programma di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso, nella puntata trasmessa lo scorso settembre, non ha risparmiato dettagli piccanti: “Non copulavo da tanto. E’ arrivato, mi ha messo sopra, sotto. Cosi ho visto davvero le stelle” – ha confessato a Barbara D’Urso. Attraverso le telecamere di Non è la D’Urso, poi, con un videomessaggio, Corona, rivolgendosi alla Argento, ha detto: “Non abbiamo avuto una storia ma abbiamo avuto un momento passionale. Spero che tu possa condividere con tua figlia le gioie di questi anni che arriveranno mantenendo sempre quel pizzico di follia. Se un giorno ci dovessimo rincontrare sono sicuro che tutto finirebbe come quel giorno a casa tua, dove nulla era organizzato…”. Cosa racconteranno di nuovo questa sera a Giletti?



