Asia Argento, foto hot “Rimossa per adescamento adulti”/ Corona “Bella come il sole”

Asia Argento super sexy nell’ultima foto pubblicata su Instagram. La nota attrice, sempre al centro del gossip, ha postato uno scatto accompagnato da una didascalia alquanto polemica: “Vediamo se rimuovono di nuovo questo post per adescamento di adulti”. A quanto pare, la foto in questione – che non mostra alcunché di scabroso – è stata precedentemente rimossa da Instagram per il motivo descritto proprio dall’attrice nella didascalia. D’altronde i termini del social network su questo tema sono sempre più rigidi, ma Asia Argento ha deciso di ‘sfidarli’, postando nuovamente lo scatto in cui si vede soltanto un braccio e si comprende che è senza maglia.

Tantissimi i commenti ricevuti dalla foto sexy di Asia Argento. Tanti si complimentano per la sua grande bellezza e la sua sensualità, altri sottolineano la rigidità della censura rispetto allo scatto in questione. Spicca però il commento dal profilo ufficiale di Fabrizio Corona. “Bella come il sole” è il commento che arriva da Corona, che con la Argento ha avuto un appassionato flirt e con la quale ha oggi un bel rapporto di amicizia. La stessa Asia si è infatti schierata dalla sua parte in tutta la delicata vicenda del ritorno in carcere di Corona e delle sue condizioni di salute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

