Asia Argento, giudice a The Band dopo le polemiche a X Factor/ “Sarà tutta un’altra cosa”

Il prossimo venerdì andrà in onda la prima puntata di “The Band”, lo show musicale condotto da Carlo Conti che vedrà in giuria alcuni volti noti dello spettacolo come Asia Argento, in passato già giudice di X Factor, Gianna Nannini e Carlo Verdone. In occasione della conferenza stampa Carlo Conti ha raccontato come la scelta di trasmettere in diretta dal teatro di Montecatini sia una scelta fatta per ribadire la centralità nello show della musica dal vivo.

Asia Argento, intervistata da SuperGuida TV ha raccontato quale sarà il suo approccio a questa esperienza di The Band dopo il suo addio ad X Factor: “Non è un riscatto o una rivincita, è tutta un’altra cosa. Sicuramente vuol dire qualcosa dal punto di vista karmico: qualcosa è cambiato. Forse, per me, questa esperienza è una retribuzione spirituale, da fare in modo più sereno dove non ci sono guerre con altri giudici ma solo una grande coesione. Per me è una bellissima esperienza”.

Asia Argento giudice a The Band, dopo l’addio a X Factor

Nel 2018 Asia Argento aveva preso parte all’edizione di X Factor dove ha dovuto abbandonare il reality prima dei live del reality show a seguito dello scandalo scatenato dal New York Times che ha svelato l’esistenza di un accordo economico tra la giudice e Jimmy Bennett, il bambino conosciuto sul set di “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa”.

Asia Argento sarà accompagnata in questa nuova avventura da altri due giudici: Carlo Verdone e Gianna Nannini. Sia l’attore che, ovviamente, la cantante hanno molta esperienza all’interno del campo musicale e anche Asia Argento ha lavorato a lungo all’interno del mondo musicale, collaborando soprattutto con il suo ex marito Morgan.

