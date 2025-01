Asia Argento ha quasi sempre vissuto amori turbolenti nel corso della sua esistenza. Lo si evince dalle parole e dagli aneddoti che la figlia d’arte ricorda delle sue precedenti relazioni, con ex fidanzati molti “vivaci” e diversi tra di loro. Da Morgan a Fabrizio Corona, passando per Anthony Bourdain, Michele Civetta e il cantante Max Gazzè, sono davvero numerose le esperienze che hanno segnato Asia Argento. Parlando dei suoi ex fidanzati in una intervista a Verissimo, infatti, la regista ha usato toni e parole molto amare: “Morgan? Eravamo giovani, innamorati, pazzarelli, con tanti sogni e tanto amore. Lui non era quello che è diventato poi”.

Conclusa la relazione col musicista, Asia si è sposata con Michele Civetta, padre del suo secondo figlio, Nicola Giovanni. Anche in questo caso i rapporti si sono deteriorati in fretta e Asia lo ha accusato di non essersi preso le sue responsabilità di genitore.

“Sono una madre sola, con i padri che non aiutano. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità”, le durissime parole di Asia Argento. Tra gli altri suoi ex fidanzati spicca sicuramente Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018. La sua scomparsa ha lasciato un segno indelebile nella vita dell’attrice e regista, che ha poi condiviso un pezzo di strada con con Max Gazzé e, sorprendentemente, con il re dei paparazzi Fabrizio Corona.

“Gli uomini per me sono solo una perdita di tempo ed energie”, aveva dichiarato la figlia d’arte dopo l’ennesima storia d’amore conclusasi nel peggiore dei modi. “Corona? Mi ha fatto del bene, non penso assolutamente male di lui né che sia una persona cattiva o che mi abbia usato”, aveva invece spiegato in un’altra intervista. Oggi Asia Argento pare felicemente single, anche se negli ultimi tempi si sono rincorse voci su una presunta relazione con il giovane regista Simone Bozzelli. La diretta interessata, ovviamente, ha smentito.