“Asia Argento ha mentito su Harvey Weinstein”/ Anna Lola Pagnani “Era a letto con me”

Una testimone potrebbe “inguaiare” Asia Argento e aprire nuovi scenari sul caso Harvey Weinstein. L’ex produttore cinematografico, attualmente in carcere a New York per stupro, potrebbe riuscire a riaprire il suo caso grazie alle dichiarazioni di Anna Lola Pagnani, una testimone giurata che non è stata ancora ascoltata per ragioni di opportunità. Ebbene, i suoi racconti contraddicono quelli dell’attrice. L’ex ballerina dei Momix, ora regista, sostiene che Weinstein e Asia Argento non si siano conosciuti a Cannes nel 1997 ma qualche mese prima, ad una festa a New York a cui aveva partecipato anche lei. “Asia insistette in modo feroce per conoscerlo, diceva che glielo dovevano assolutamente presentare: disse che il padre le aveva parlato benissimo di Weinstein e che con Weinstein le attrici vincevano l’Oscar”, ha dichiarato a Libero ricostruendo la genesi dell’incontro tra i due. Così sarebbe nata quella che definisce una relazione, senza avere dubbi in merito. “Me lo confermò mesi dopo lo stesso Abel Ferrara che si lamentava. Nell’ambiente si dice che la relazione proseguì per un po’, ma io non ho avuto personale evidenza”, afferma la regista.

“ASIA ARGENTO NON È STATA STUPRATA DA HARVEY WEINSTEIN”

Quando Asia Argento conobbe Harvey Weinstein a New York era legata ad Abel Ferrara, che aveva organizzato la serata per reperire fondi per la realizzazione del film “New Rose Hotel”, di cui l’attrice era protagonista. Questa la ricostruzione di Anna Lola Pagnani, secondo cui Abel Ferrara voleva ottenere un finanziamento proprio da Harvey Weinstein. “Soffriva molto, soffriva fino a piangere perché Asia stava con lui e contemporaneamente l’aveva tradito con Dafoe e lo stesso Weinstein”, racconta a Libero. Quindi, i fatti di Cannes sarebbero successivi. E a tal proposito precisa: “So per certo che non c’è stata alcuna violenza in stanza da Harvey”. E come fa ad esserne certa? Perché c’era lei col produttore. “Quella notte, a letto con Harvey, c’ero io… La sera in cui Asia Argento dice di essere stata stuprata, io mi accompagnavo a Harvey con cui avevo una liaison”. Anna Lola Pagnani era l’amante dell’ex produttore cinematografico, “nel rispetto del ruolo e in quello della di lui moglie e dei figli”. Quando le viene contestato il fatto di parlare in ritardo, la donna si difende: “Io queste cose le dissi subito, quando scoppiò lo scandalo, ma non mi diedero retta neppure le Iene”.

ANNA LOLA PAGNANI “INGUAIA” ASIA ARGENTO?

Il quadro dipinto da Anna Lola Pagnani di Harvey Weinstein è dunque ben diverso da quello che conosciamo. Lo definisce un “donnaiolo”, ma è convinta che non sia un “predatore sessuale” come invece sostengono i giudici. “Lui non ha tempo di stuprare nessuno o di dire ‘se non me la dai non lavori’. Ho visto io stessa carrettate di donne che sgomitavano per conoscerlo (anche se non l’ho mai visto con una minorenne)”. Per la regista non ci sono dubbi sul fatto che l’ex produttore cinematografico sia un gentleman: “Poi magari lui ci prova presentandosi in stanza in accappatoio, ma se una non ci sta, lui si riveste e la accompagna fuori”. Ma a Libero dice di essere sicura di un’altra cosa: “Se Harvey parlasse davvero farebbe cadere il mondo. Perlomeno è in galera ma ancora vivo. Epstein l’ha fatto ed è morto”. Questo racconto potrebbe mettere in discussione la posizione di Asia Argento?



