Asia Argento: “Ho baciato Vin Diesel”/ Scoop all’Isola dei Famosi: “Fuori dal set…”

Asia Argento, confessione piccante su Vin Diesel all’Isola dei Famosi 2023

Asia Argento ha ufficialmente lasciato l’Isola dei Famosi 2023. Dopo aver trascorso una notte e un giorno con la sorella Fiore, l’attrice ha salutato tutti ed è salita sulla barca che la riporterà poi verso la ripartenza per l’Italia. Prima però Asia ha accettato l’invito di Mazzoli e Noise alla loro intervista, un appuntamento che i due speaker radiofonici hanno creato all’Isola.

Asia Argento rimprovera la sorella Fiore all'Isola/ "Non devi cedere alle provocazioni di Helena!"

Durante la chiacchierata, Mazzoli e Noise hanno chiesto ad Asia Argento il resoconto della sua breve avventura all’Isola: “Non so come fate. – ha esordito lei in risposta – Non si dorme, non si mangia. Io non ho dormito niente, un mal di schiena… La sabbia nel sedere… Non mi hanno morsicato, l’unica cosa“. I due speaker non si sono però accontentati di questo, iniziando a fare domande più intime all’attrice, fino a tirare in ballo Vin Diesel.

Asia Argento oscura tutti all'Isola del Famosi 2023/ Lezione per tutti, web approva

Asia Argento confessa di aver baciato Vin Diesel anche fuori dal set

“Senti, noi sappiamo che hai fatto una miriade di film. Ma è vero che è successo a ‘pingonate’ con Vin Diesel? Ti ha pugnalato di carne?”, è la domanda piccante che Paolo Noise ha posto ad Asia Argento. Lei e Vin Diesel hanno lavorato insieme nel film “XxX” e in una scena si sono scambiati un appassionato bacio. La domanda di Noise allude ad un possibile prosieguo di quel bacio fuori dal set, ma Asia inizialmente ha replicato: “No, eravamo solo amici“. Mazzoli e Noise non hanno però creduto alla sua versione e hanno continuato ad incalzarla: “Sta chiudendo gli occhi… Due lingue sì, dai! Fuori dalla scena“. Alla fine, dopo qualche esitazione, Asia ha ceduto, confessando che un bacio fuori dal set con Vin Diesel c’è stato: “Vabbè, sì!“.

LEGGI ANCHE:

Anna Ceroli, chi era la sorella di Asia e Fiore Argento/ "Lei è il nostro angelo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA