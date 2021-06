Asia Argento: “Ho provato tutte le droghe”/ “Anche le bevande sacre degli sciamani”

Asia Argento grande protagonista della puntata di venerdì 18 giugno 2021 di “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani e, durante la quale, vengono realizzate interviste molto personali e profonde, prive soprattutto di quesiti accomodanti e tese a stimolare talvolta anche un vero e proprio dibattito tra l’ospite e la presentatrice o, comunque, a fare emergere alcuni aspetti dell’esistenza dei personaggi presenti in studio magari non ancora così noti al pubblico televisivo.

È il caso della figlia di Dario Argento, che ha parlato, sollecitata dalla giornalista, del suo rapporto con le droghe: “Dipendenze da stupefacenti? Ne ho avute parecchie, ma le ho superate”, ha ammesso candidamente, aggiungendo che tutto ha avuto inizio “come una sperimentazione, ma poi è finito come dipendenza e là mi sono spaventata. Io però ho sempre avuto la fortuna nella vita di essere dipendente più dal mio lavoro che dalle droghe“. A quel punto, però, la curiosità ha preso il sopravvento e la padrona di casa, Francesca Fagnani, ha deciso di approfondire l’argomento…

ASIA ARGENTO: “VEDEVO PERSONE CHE NON CI SONO PIÙ”

A “Belve” Asia Argento ha risposto alla domanda della presentatrice imperniata sulla tipologia di droghe che assumeva con un semplice “tutte. Anche droghe di cui lei non conosce l’esistenza, come le bevande sacre degli sciamani”. In particolare, si tratta di medicine sacre che provenienti dall’area amazzonica e che hanno un effetto legato a ogni singolo individuo e alle sue reazioni soggettive. Grazie ad esse, Asia Argento è riuscita a capire “molte cose su di me, la mia famiglia, i miei avi. Ho ricevuto molte visite da persone che non ci sono più, le vedevo come vedo ora lei”.

Francesca Fagnani ha quindi toccato anche l’argomento Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia venne immortalata di nascosto dall’attrice all’interno di un ristorante e fu ricoperta di insulti sui social network. “Successivamente le ho chiesto scusa – ha dichiarato Asia Argento –, ci siamo anche parlate e le ho detto: ‘Però io non ho perso i chili dopo la gravidanza con la cocaina, basta fare un po’ di ginnastica. Giorgia, ce la puoi fare'”.



