Asia Argento/ “Ho visto morire mia madre Daria Nicolodi al rallentatore” (Domenica In)

Reduce dalla pubblicazione della sua autobiografia “Anatomia di un cuore selvaggio”, Asia Argento sarà ospite di Domenica In nell’appuntamento in programma oggi pomeriggio, domenica 14 febbraio 2021. L’attrice nelle ultime settimane è stata ospite di numerosi talk televisivi per presentare il suo libro, rivelando alcuni dettagli inediti del suo passato, a partire dall’infanzia particolarmente difficile…

Attrice e regista con un passato anche negli Stati Uniti, Asia Argento nella sua autobiografica si è raccontata senza filtri, con un particolare accento sulla sua vita sentimentale e su un’adolescenza tortuosa. Ha fatto molto discutere il racconto sul complicato rapporto con la madre Daria Nicolodi, che avrebbe utilizzato spesso violenza nei suoi confronti: botte, calci e pugni, un’esperienza dolorosa che l’attrice ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci…

Asia Argento: “Ho visto morire mia madre al rallentatore”

Recentemente Asia Argento è stata ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane ed il suo racconto è stato particolarmente forte. Come dicevamo, l’attrice ha parlato delle violenze subite dalla madre Daria Nicolodi: «Erano inspiegabili ed hanno lasciato un segno profondo dentro di me. Io ho dovuto lavorarci molto in analisi per accettare ciò che ho dovuto passare. Scrivere questo libro è stato catartico e mi ha liberato». Asia Argento ha ricordato alcuni particolari del travagliato rapporto, come quando la madre le spaccò il labbro colpendola con la mano piena di anelli. Daria Nicolodi è venuta a mancare lo scorso 26 novembre 2020 e l’artista ha voluto ricordare gli ultimi giorni in sua compagnia: «Prima che morisse ho potuto darle l’ultimo abbraccio, mi sono sentita impotente: è stata come vederla morire al rallentatore e per me è stata un’esperienza straziante. Mi mancano i suoi baci, chi ha la mamma non trema. Io ora che non ce l’ho più tremo di continuo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA