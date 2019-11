Asia Argento infortunata/ Avventura finita a Pechino Express 2020?

Asia Argento si è ritirata da Pechino Express 2020? Le registrazioni del reality di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca sono iniziate da tempo e le puntate andranno in onda a febbraio. Nel cast è stata da tempo annunciata Asia Argento che, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia, si sarebbe fatta male. Un infortunio che avrebbe costretto l’attrice e regista a ritirarsi in anticipo rinunciando così all’avventura. Il ritiro della Argento dovrebbe avvenire tra la seconda e la terza puntata. A causa del probabile ritiro della Argento, la sua compagna d’avventura Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma e amica di infanzia di Asia, è stata unita a Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello 16 e modello napoletano.

ASIA ARGENTO FUORI DA PECHINO EXPRESS 2020?

Asia Argento, dunque, è già tornata in Italia? Per il momento si tratta di indiscrezioni non ancora confermate. Partita con grande entusiasmo insieme all’amica Vera Gemma, Asia Argento sarebbe stata bloccata da un infortunio i cui dettagli, però, non sono stati ancora rivelati. La verità su quanto sarebbe accaduto alla figlia di Dario Argento verrà fuori a febbraio quando Raidue trasmetterà le nuove puntate del reality di Raidue. Il cast di Pechino Express 2020 annunciato dalla Rai, per il momento, è il seguente: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia (Marco Berry e la figlia Ludovica); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo). La Argento, dunque, avrà alzato bandiera bianca?

