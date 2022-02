Asia Argento, Jessica Mazzoli, Alessandra Cataldo/ Le ex di Morgan: amori tormentati

Una vita sopra le righe. È così che potremmo descrivere Morgan, uno dei cantanti e musicisti più talentosi in Italia ma allo stesso tempo più controversi. Canzoni, album e premi su premi sia con i Bluvertigo sia da solista, non sono riusciti a regalare all’artista una vita tranquilla, e allo stesso tempo non ci sono riuscite neppure le donne della sua vita. La vita privata del cantante è sempre stata molto travagliata: amori dannati, storie finite male, relazioni autodistruttive, a partire da quella con Asia Argento, una delle sue ex. I due sono stati insieme dal 2000 al 2007, facendo sognare una generazione di fan, che vedeva in loro la coppia perfetta: belli, giovani, un po’ bohémien, sicuramente anche un po’ dannati. Nel 2001 la coppia ha avuto la loro unica figlia in comune, Anna Lou.

Negli anni a seguire, Morgan ha instaurato una relazione con Jessica Mazzoli, concorrente di X-Factor mentre lui faceva il giudice. Al termine del programma, i due hanno cominciato un rapporto che ha portato nel 2007 alla nascita della figlia Lara. Pochi mesi dopo, però, la crisi e la separazione, con problemi vari anche con la bambina. Dal 2013 Marco Castoldi si è legato ad Alessandra Cataldo, una fan. Dopo sette anni, nel 2020, la nascita della terza figlia, Maria Eco. Anche questo rapporto è terminato, e a detta del cantante sarebbe finito ancora prima di mettere al mondo la bambina.

Le ex di Morgan: gli amori distruttivi del cantante

La storia tra il cantante e Asia si è conclusa nel peggiore dei modi. Un addio quasi violento, pieno di recriminazioni. Morgan accusava la ex compagna di avergli tolto il sorriso e di aver causato la sua perdita di peso, mentre l’altro canto Asia lo accusava di averla fatta finire nel tunnel della droga. Un rapporto deleterio, chiarito solamente anni e anni dopo. Nel 2021 Morgan e Asia Argento hanno avuto un confronto su Clubhouse, durante il quale hanno parlato del loro rapporto. Marco Castoldi aveva raccontato: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato”. L’attrice aveva ribattuto: “Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour”.

Nel corso di X-Factor, Morgan ha poi cominciato una relazione con Jessica Mazzoli, concorrente nel suo team. Un amore a prima vista il loro, che si è poi sviluppato al termine del programma. Nel 2007 la nascita della figlia Lara e pochi mesi dopo la crisi e la separazione, non pacifica. Negli anni successivi la cantante ha intrapreso una campagna contro Morgan accusandolo di non essersi mai interessato alla figlia. Come dichiarato dalla stessa Jessica Mazzoli, Morgan avrebbe visto la figlia solo due volte in sette anni. Secondo Morgan, Jessica lo avrebbe “incastrato” per motivi economici.

Nel 2013 è cominciata poi la relazione con Alessandra Cataldo, una sua fan. Sette anni dopo l’inizio del rapporto, la nascita della terza figlia per Morgan, Maria Eco. Lo stesso Castoldi ha rivelato come la storia tra loro fosse finita ancor prima che nascesse la bambina.



