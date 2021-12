Asia Argento, Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo, ex compagne Morgan/ “Io amo…”

La vita sentimentale di Morgan è stata abbastanza movimentata. Sono state diverse le donne importanti della vita di Marco Castoldi che, dai suoi amori, ha avuto come doni anche degli splendidi figli. La prima compagna storica di Morgan è Asia Argento. Il figlio di Dario Argento e Morgan hanno avuto una lunga relazione coronata dalla nascita della primogenita Anna Lou. Dopo vari incomprensioni e battaglie, i due sono riusciti a ricostruire un rapporto come ha spiegato la stessa Asia in un’ìintervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi mentre Morgan danzava sulla pista di Ballando con le stelle 2021.

«Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Abbiamo trovato un equilibrio. Lo sto seguendo a Ballando con le Stelle: è un ballerino strepitoso, molto migliore di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui».

Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo, ex compagne Morgan: il rapporto con il cantautore

Dopo Asia Argento, nella vita di Morgan è arrivata Jessica Mazzoli. I due si sono conosciuti a X Factor. Il cantautore era il giudice e Jessica una concorrente. Anche il loro amore è stato coronato dalla nascita di una figlia, Lara. Diversamente da Asia Argento, con Jessica Mazzoli, Morgan non è riuscito a recuperare il rapporto. Nel 2013 nella vita dell’artista arriva Alessandra Cataldo. La loro storia ha portato alla nascita di Maria Eco.

Anche quest’ultima storia è finita e, prima della rottura, in una vecchia intervista, parlando di lei, Marco Castoldi aveva dichiarato: “Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa“.

