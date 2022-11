Asia Argento, Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo ex fidanzate di Morgan/ “Single? Sono disperatamente solo”

Morgan: la relazione con Asia Argento

Morgan, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha avuto una relazione con Asia Argento, dal 2000 al 2007. L’attrice e il cantante hanno avuto una figlia, Anna Lou, nata il 20 giugno 2001. “Sette anni con lui, sette anni di guai”, ha detto l’attrice a “La Confessione” di Peter Gomez. Dopo una guerra in tribunale, i due artisti hanno deposto le armi: “Oggi Asia per me è un’amica. Ci sono stati alti e bassi, ma è da pazzi non collaborare, inteso come stare insieme. Sapersi divertire e sapersi dare cose semplici, di affetto, esserci. È la presenza la cosa importante”, ha detto Morgan a L’intervista di Maurizio Costanzo.

Poi lo scorso anno sul social ClubHouse Asia Argento ha chiesto a Morgan: “Ma perché noi ci siamo lasciati?”. Questa è stata la risposta del leader dei Bluvertigo: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. Recentemente Morgan ha preso anche le difese della ex compagna quando è uscita la biografia non autorizzata “Down and out in paradise” dello chef Anthony Bourdain, fidanzato dell’attrice e morto suicida: “Non potrei mai dire ne’ fare nulla contro la madre di mia figlia, e anche se non sono più innamorato di lei avrà sempre il mio rispetto e la mia complicità”.

Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo: ex compagne di Morgan

Nel 2011 durante la quinta edizione di X Factor, Morgan ha conosciuto la giovane concorrente Jessica Mazzoli. “Ciò che mi fece innamorare di lui fu l’amore sincero che provava nei miei confronti”, ha detto la cantante sarda rispondendo ad alcune domande dei fan sui social. Nel 2012 hanno avuto una figlia: Lara. Quando è finito l’amore, Morgan e Jessica si sono lanciati accuse di ogni tipo sui social e in tv. Lei ha anche partecipato al Grande Fratello 16, ultima edizione nip del reality. Lo scorso maggio, sempre rispondendo ai fan, la Mazzoli ha rivelato: “Io e Morgan? Attualmente siamo in buoni rapporti… sperando che duri”.

Morgan è stato legato ad Alessandra Cataldo, con cui ha avuto la sua terza figlia, Maria Eco, a marzo 2020. “Onde evitare che si proclami “santa subito” la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa”, aveva rivelato la ex Jessica Mazzoli su Instagram. Anche la relazione con la Cataldo è naufragata poco dopo la nascita della bambina: “Più che single, sono disperatamente solo. Single è un’altra cosa. Sono esistenzialmente solo”, ha detto il cantautore all’Huffington Post a maggio 2020.











