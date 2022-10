Morgan, le ex fidanzate Jessica Mazzoli, Alessandra Cataldo e l’amore per Asia Argento/ Ultime dichiarazioni

Le ex fidanzate di Morgan: Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo

La vita sentimentale di Morgan è stata segnata da tre amori importanti: Asia Argento, Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo, le tre donne che lo hanno reso padre di tre meravigliose bambine. Alessandra Cataldo è l’ultima ex del cantautore ed è la madre della piccola Maria Eco (nata nel 2020); lei e Morgan sono rimasti in buoni rapporti e questa estate hanno trascorso le vacanze insieme, scatenando alcuni rumors su un loro presunto ritorno di fiamma. Questo scenario “sereno” non può essere associato alle altre due donne. Jessica Mazzoli è la madre di Lara (nata nel 2012), lei e il cantautore si erano conosciuti a X Factor nel 2011 ma poco dopo il parto la loro relazione è crollata.

Dopo la fine della loro relazione Jessica si è scagliata contro Morgan creando una polemica basata sulla presunta assenza del cantante e sul mancato mantenimento economico e davanti a questa polemica il cantante aveva dichiarato: “Quando è rimasta incinta le ho detto questa è la mia casa, ora è nostra, cresciamo insieme questa bambina. Per un certo periodo è anche andata bene, poi è sparita e ha iniziato a chiedere solo soldi. Io però credo che sia ancora tutto salvabile”. Le speranze del cantautore si sono realizzate dopo anni e attualmente lui e Jessica sono in buoni rapporti.

Il grande amore di Morgan: Asia Argento, lui è ancora dalla sua parte

A differenza di Jessica Mazzoli e Alessandra Cataldo, Asia Argento è stata il primo grande amore di Morgan ed è la madre della sua primogenita Anna Lou (nata nel 2001). I due erano una coppia iconica e all’inizio si amavano molto, poi tutto è crollato nel 2006. A distanza di anni, come riporta Metropolitan magazine, i due hanno parlato dei motivi della rottura ma le versioni sono diverse. Morgan aveva affermato di aver perso molto peso e che la colpa fosse di Asia e del suo comportamento nei suoi confronti, l’attrice invece sosteneva che all’epoca lui facesse uso di sostanze stupefacenti. Qualunque sia stato il vero motivo della rottura, oggi i due sono ancora molto legati.

Oltre al legame indissolubile che li lega ad Anna Lou, tra i due c’è molto affetto e recentemente il cantante ha pubblicato un post per la ex, difendendola dagli attacchi pubblici per il caso ” Anthony Bourdain”. Morgan ha dichiarato: “L’amore tra me e Asia c’è stato veramente, ci siamo amati, e quando si dice “ti amo” anche una volta finito il desiderio e conclusa la storia, quello rimane per sempre. Non potrei mai dire né fare nulla contro la madre di mia figlia, e anche se non sono più innamorato di lei avrà sempre il mio rispetto e la mia complicità”.











