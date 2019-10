Asia Argento: “Mara le tue tette sono il top”/ La Venier apprezza e replica così

Asia Argento corteggia pubblicamente Mara Venier ricevendo gli applausi del popolo del web che si ritrovano d’accordo con l’attrice. La conduttrice di Domenica In è sempre molto attiva su Instagram dove, ogni giorno, condivide molti momenti della sua vita privata. La Venier, infatti, si mostra anche in versione casalinga e, nelle scorse ore, ha condiviso un video tutorial in cui insegna a tutti i suoi followers come preparare gli spaghetti con tonno, capperi e olive taggiasche. Nel filmato Mara che ammette, fiera, di essere una perfetta donna di casa, mostra gli spaghetti che ha preparato per i suoi “due mariti”. A cena, infatti, oltre al legittimo marito Nicola Carraro, infatti, c’è anche Jerry Calà che non vede l’ora di assaggiare le prelibatezze della sua ex moglie. Se molti utenti hanno apprezzato il piatto della Venier, Asia Argento ha mostrato il proprio apprezzamento per il seno della bionda conduttrice.

ASIA ARGENTO: “LE TETTE DI MARA VENIER SONO IL TOP”

Asia Argento, tornata da poco sui social con un nuovo look, nel vedere il video pubblicato da Mara Venier ha notato il seno della conduttrice di Domenica In a cui ha deciso di fare pubblicamente i complimenti. “Scusa l’eccesso di sincerità, ma le tue tette sono proprio il top”, ha scritto l’attrice. Mara ha risposto con un “amore” mentre molti fans della zia Mara si sono detti d’accordo con la Argento. “Alzi la mano chi non è rimasto ipnotizzato da quelle tette!” – scrive un utente mentre altri aggiungono – “Stavo pensando la stessa cosa “, “hai ragione! Che invidia le tette di Mara Venier”, “Mara… Patrimonio dell’umanità…”. Tanti complimenti, dunque, per la Venier che, domenica, tornerà nuovamente in tv per un’altra, strepitosa puntata di Domenica In.







© RIPRODUZIONE RISERVATA