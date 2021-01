Asia Argento/ “Mia madre mi massacrava di botte, io mi fingevo morta”

Asia Argento è intervenuta a “Storie Italiane” per parlare del suo libro, “Anatomia di un cuore selvaggio”, nel quale ripercorre le difficoltà vissute nell’infanzia, con le violenze domestiche perpetrate nei suoi confronti dalla madre, che la picchiava frequentemente. “La giugulare le pulsava, era rossa in faccia. Io mi irrigidivo, mi coprivo con le braccia, poi usavo la tattica dei serpenti, che si fingono morti per non essere mangiati”, scrive l’attrice nel manoscritto.

In studio da Eleonora Daniele, Asia Argento ha sottolineato come non abbia mai compreso le violenze nei suoi confronti e come queste abbiano lasciato segni molto forti su di lei (“Ho fatto anni di analisi, questo periodo di botte è finito il giorno del mio quattordicesimo compleanno”). Di questi episodi, la donna ha parlato con il padre, Dario Argento, e con lui ha deciso che sarebbe andata a vivere a casa sua, dove in quel momento c’era soltanto la domestica che faceva le pulizie. “Io avevo paura di mia madre, la sognavo di notte che mi uccideva”, ha asserito.

ASIA ARGENTO: “NON TORNEREI MAI INDIETRO”

Nel prosieguo dell’intervista, Asia Argento ha asserito che “gli eventi della vita mi hanno fatto diventare forte, altrimenti non sarei qui. Io nasco però con una persona timidissima in realtà, forse per le continue botte e umiliazioni”. Scene a cui in un paio di occasioni ha assistito dal vivo anche l’amica del cuore di Asia, Angelica, con la quale l’attrice spesso si confidava, raccontandole il dramma quotidiano che si consumava nella sua casa. “Se tornassi indietro – ha aggiunto -, sarei di nuovo bambina e di nuovo indifesa. Non c’è qualcosa che io avrei potuto fare per cambiare il corso degli eventi e salvare mia madre dall’alcolismo. Ho sempre pensato che crescendo sarei diventata più sicura di me, però tutto questo è iniziato soltanto verso i 40 anni”. Nello scrivere il libro, Asia Argento ha rivelato come all’inizio abbia sofferto molto, ma poi, andando avanti, sia riuscita a fortificarsi, a essere più conscia di sé e a superare i rimorsi e i rimpianti che provava.



